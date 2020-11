Kansantanssiryhmä Polokkarit julkaisee ensi sunnuntaina omalla YouTube-kanavallaan jo kolmannen korona-aikana tehdyn videoteoksen. Tässä arkistokuvassa Polokkarit harjoittelee teosta Hambo kahdellesadalle varpaalle Oulunsuun pirtillä. Kuva: Jukka Leinonen

Oululainen kansantanssiryhmä Polokkarit on julkaissut koronakevään aikana tanssivideoita omalla Youtube-kanavallaan. Sunnuntaina 15.11. kello 18 julkaistaan kolmas korona-ajan videoteos Elämänilon polkka – The Polka Must Go On.

Koreografiasta ja ohjauksesta vastaa Hanna Poikela. Perinteistä polkkaa videolla soittaa Sibelius-Akatemiassa koulutetuista ammattimuusikoista koostuva Spelmanslager-yhtye.

Kevään tiukkojen rajoitusten aikana kuvatut Poikkeustilapolkka ja Koronakevään jenkka toteutettiin koostamalla videot tanssijoiden itse kuvaamasta materiaalista. Elämänilon polkka on kuvattu kesällä, jolloin parantunut virustilanne mahdollisti yhdessä tanssimisen.

Poikkeustilapolkka keräsi kansainvälistä mainetta ja reilusti yli 200 000 katselukertaa Youtubessa.

Polokkareissa tanssii 12 miestä ja 20 naista. Ryhmää johtaa tanssinopettaja ja koreografi Hanna Poikela