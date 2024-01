Emilia Ylisaukko-oja (vas.) ja Pinja Sivonen käyvät Oulun Lyseon lukion toista luokkaa. Molemmat kuluttavat sosiaalista mediaa, mutta esimerkiksi koulutehtäviin he hakevat tietoa perinteisistä, journalistista sisältöä tuottavista medioista. Kuva: Pekka Peura

Tiktokin suosio on jatkanut nuorten keskuudessa suosiotaan. Sen kautta uutisia seuraa 49 prosenttia 13–18-vuotiaista.

– Siellä tulee koko ajan uutta, Tiktokin käyttöä perustelee Rovaniemellä Korkalovaaran peruskoulua käyvä 13-vuotias Jaajo Pekkala.

– Se on niin monipuolinen. Esimerkiksi monet artistit laittaa sinne juttuja, jatkaa saman koulun oppilas Lotta Ämmälä, 15.

Nuorten uutistottumukset selvisivät Kantar Media oy:n Uutismedian liitolle tekemästä Nuoret ja uutismediasuhde -tutkimuksesta.

Tutkimus on osa koulujen ja uutismedian Uutisten viikkoa, jota vietetään 29.1.–2.2.

Lotta Ämmälä (vas.), Saibee Taw, Samuel Kiuru ja Jaajo Pekkala viettävät sosiaalisessa mediassa aikaa useita tunteja päivässä. ­– Jos on harkkoja tai tulee oltua ulkona, silloin vähemmän, Jaajo Pekkala sanoo. Kuva: Jouni Porsanger

"Paikallisuutisia Kalevasta"

Valtaosa nuorista seuraa uutisia vähintään jonkin verran. Sekä uutisten seuraamisen aktiivisuus että journalististen medioiden seuraaminen lisääntyvät iän myötä.

Oulussa Lyseon lukiota käyvät Emilia Ylisaukko-oja, 17 ja Pinja Sivonen,17 kertovat hakevansa uutisia sosiaalisen median lisäksi perinteisistä uutislähteistä.

Suosituimmiksi he mainitsevat Ylen, Helsingin Sanomat ja Iltasanomat. Paikallisuutisten kohdalla uutisia haetaan Kalevasta.

Emilia Ylisaukko-oja (vas.) ja Pinja Sivonen arvostavat sitä, että kaikki tieto on heti saatavilla ja samasta laitteesta. Kuva: Pekka Peura

Sosiaalisista medioista suosituimmiksi Pinja Sivonen mainitsee Snapchatin, Instagramin ja WhatsAppin.

– Niiden kautta saa kaverit heti kiinni. Jos innostun tai olen epävarma, haluan heti jakaa tunteen, Sivonen sanoo.

Myös Emilia Ylisaukko-oja käyttää somea yhteydenpitoon. Päivittäin ja useita kertoja.

– Siitä on tullut tapa. Se on sellaista arkista vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa, kun kavereita on eri kouluissa, Ylisaukko-oja toteaa.

Tiktok ei häntä kiinnosta. Hän ei ole sitä edes ladannut puhelimeensa, koska pelkää sen koukuttavuutta.

Pinja Sivosella Tiktok on, mutta hän käyttää sitä vain silloin, kun on yksin ja "on tylsää".

Uutismediat luotettavimpia

Tiktokin koukuttavuus käý ilmi Kantar Media oy:n tutkimuksesta.

Keskimäärin Tiktokissa vietetään 1,5 tuntia päivittäin. 76 prosenttia tutkimukseen vastanneista on sitä mieltä, että sen käyttöä on joskus vaikeaa lopettaa.

Tutkimukseen osallistuneista nuorista yli puolet on sitä mieltä, että he pysyvät Tiktokin uutisvideoiden avulla ajan tasalla Suomen ja maailman tapahtumista.

Prosenttiosuus laskee selvästi alle 50:n, kun heiltä kysyttiin saavatko he kaiken tarvitsemansa uutistiedon Tiktokista.

Yli 70 prosenttia nuorista katsoo, että uutismedioiden tuottamat uutisvideot ovat luotettavimpia ja niiden tekemät videot myös tunnistetaan kaikesta Tiktokin tuottamasta sisällöstä.

– Puhelin on pakko laittaa äänettömälle, jos aikoo tosissaan keskittyä johonkin. Muuten se piippaa koko ajan ilmoituksia, Pinja Sivonen ja Emilia Ylisaukko-oja sanovat. Kuva: Pekka Peura

Urheilua, musiikkia, terveyttä

Nuoria kiinnostavat ennen kaikkea nuorten omaan elämään liittyvät uutiset - kiinnostus niihin on vahvistunut aiemmasta. Nuoret myös kaipaavat lisää nuorten ääntä mediaan.

Vain reilu neljännes tutkimukseen vastanneista on tyytyväisiä siihen, kuinka hyvin mediat huomioivat nuoret.

Esimerkiksi Oulun Lyseon lukiota käyvät Emilia Yli Saukko-oja ja PInja Sivonen odottavat jo tuleviin kevään ylioppilaskirjoituksiin liittyviä juttua.

Korkalovaaran peruskoulua käyvää Jaajo Pekkalaa kiinnostaa puolestaan etenkin julkkiksiin ja musiikkiin liittyvät sisällöt. Saman koulun oppilasta Samuel Kiurua vetää puoleensa varsinkin urheiluaiheet.

Korkalovaaran peruskoulussa suosituimpien medioiden lista on selvä: Tiktok, Instagram eli IG ja Snapchat.

Perinteisiä uutismedioita Korkalovaaran nuoret lukevat tai katsovat vain satunnaisesti.

­– Joskus telkkariuutisia, Saibee Taw,16 sanoo.

Lotta Ämmälä lukee silloin tällöin myös paikallisten medioiden, kuten Lapin Kansan, uutisia, jos somessa tulee vastaan houkutteleva otsikko.

Nuoriin liittyvät aiheet kiinnostavat, samoin onnettomuus- ja poliisiuutiset.