Touhula hakeutui aiemmin toukokuussa yrityssaneeraukseen. Kuva: Timo Marttila

Oululainen päiväkotiketju Touhula aloittaa yt-neuvottelut 1. kesäkuuta. Neuvottelut koskevat 420 henkilöä aluehallinnossa ja päiväkodeissa. Neuvottelut kestävät vähintään kaksi viikkoa.

Verkkosivuillaan julkaisemassaan tiedotteessa yhtiö kertoo, että neuvottelut voivat johtaa jopa 43 päiväkodin sulkemiseen.

Touhula-ketju hakeutui aiemmin toukokuussa yrityssaneeraukseen, johon se myös hyväksyttiin.

Yritys on käynyt heikon taloudellisen tilanteensa vuoksi läpi päiväkotien tilannetta ja mahdollisuuksia riittävään lapsimäärään. Tilannearviossaan Touhula on tullut siihen tulokseen, että yt-neuvottelut ovat välttämättömät taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi ja toiminnan jatkumisen varmistamiseksi.

Yhtiö kertoo, että suurin osa sen päiväkodeista on taloudellisesti vakaita, eikä niiden osalta ole suunnitteilla muutoksia. Neuvottelujen ulkopuolelle on rajattu yli 140 päiväkotia. Yhtiöllä on Oulussa 18 päiväkotia ja niissä noin tuhat lasta.

Koronapandemia on tuonut yhtiön vaikeaan tilanteeseen uusia ongelmia ja lisännyt epävarmuutta.

– Tilanne on erittäin ikävä, ja olemme siitä todella pahoillamme. Toimintaedellytysten turvaamiseksi meidän on kuitenkin valitettavasti välttämätöntä tehdä laajoja muutoksia, jotta Touhulalla on tulevaisuus vielä syksylläkin. Lähdemme nyt hakemaan kuntien, vuokranantajien ja henkilöstön kanssa ratkaisuja tilanteeseen tulevissa neuvotteluissa. Samalla pyrimme siihen, että arki voisi jatkua mahdollisimman normaalisti kaikissa päiväkodeissamme, vaikka tilanne onkin osassa nyt ymmärrettävästi haastava, toteaa toimitusjohtaja Minna Elomaa ketjun verkkosivuilla.