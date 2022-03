Oulu

Anna Kuznetsova (kuvassa) tuli tyttärensä kanssa Venäjältä Suomeen. Olga Gokkoeva ei usko, että Kuznetsovan on turvallista palata enää kotiin.

Oululaisen Olga Gokkoevan kodissa leijailee tulevina viikkoina luultavasti tiuhaan tuoreiden karjalanpiirakoiden tuoksu.

Hän on luvannut leipoa äitinsä kanssa karjalanpiirakoita kaikille Facebook-kavereilleen, jotka lahjoittavat rahaa SPR:n katastrofirahastoon ja siten tukevat Ukrainaa. Kahdella eurolla saa yhden pii­rakan.

Gokkoeva kuvailee toimintaa karjalanpiirakkameditaatioksi.

– Se rauhoittaa myös omaa mieltä. Hyvää tekee mielellään.

”Ymmärsin heti, mihin kaikki johtaa. Olga Gokkoeva

Maanpettureiden listalla

Kun sota alkoi, Olga Gokkoeva oli käymässä synnyinsijoillaan Karjalan Petroskoissa.

– Ymmärsin heti, mihin kaikki johtaa. Olen kansalaisaktivisti ja tiesin, että en voi jäädä Venäjälle. Kansalaisaktivistit ja vähemmistöt ovat Venäjällä aina huonoimmassa osassa.

Gokkoeva sai tuttavansa kautta varoituksen, että hänet on mainittu maanpettureiden listalla.

Gokkoeva otti Venäjällä asuvan äitinsä mukaan ja suuntasi Ouluun.

Nyt he aikovat hakea äidille oleskelulupaa perheenyhdistämisen kautta.

– Täällä on turvallinen olo, mutta en usko, että äidin on turvallista palata Venäjälle. Vanhempien kautta yritetään vaikuttaa. Esimerkiksi (Aleksei) Navalnyin erään kollegan isä on laitettu vankilaan, Gokkoeva kertoo Venäjän tunnetusta oppositiovaikuttajasta.

Olga Gokkoeva (vas.) ja hänen äitinsä Anna Kuznetsova.

Gokkoeva arvioi että 20 prosenttia venäläisistä on aktiivisesti sotaa vastaan. Hän on huolissaan heidän kohtalostaan.

– Heitä vastaan on aloitettu vaino, se huolettaa. Puhumattakaan Venäjän sairaista ihmisistä, jotka eivät nyt saa lääkkeitä. Tämä vaikuttaa kaikkiin, koko maailmaan. Mutta ennen kaikkea mielessä on tietysti ukrainalaisten hätä.

Gokkoevan näkemyksen mukaan sota loppuu vasta, kun valta vaihtuu Venäjällä.

– Toivon, että sota loppuu mahdollisimman nopeasti, mutta eihän se lopu, jos Putin on vallassa. Se vain pahenee. Siviiliväestön menetykset alkavat olla yhtä isot kuin (Josif) Stalinin aikana.

Venäläisten jakautuminen kahteen leiriin alkoi Gokkoevan mukaan jo silloin, kun Venäjä valtasi Krimin. Nyt kahtiajako on vain syventynyt.

– Ne, joilla on erilaiset mielipiteet leimataan kansan vihollisiksi. Putin on kyllä yhdistänyt Eurooppaa, Ukrainaa ja Natoa, mutta samalla se on erottanut oman kansansa.

Tuhansia piirakoita

Karjalanpiirakoiden leipominen on Olga Gokkoevalle tuttua puuhaa.

Hän toimi Karjalan kielen kodi -yhdistyksen puheenjohtajana, kun Karjalan Vieljärvelle rakennettiin kokonainen talo ilman valtion apua.

Talossa toimii nyt karjalankielinen kielipesä.

– Teimme tuhansia piirakoita sen rakentamiseksi. Se on siis tiedossa, että piirakoiden tekeminen on hyvä tapa kerätä varoja ja liennyttää myös omaa ahdistuneisuutta silloin kun on tunne, ettei mitään voi ­tehdä.

Gokkoeva vakuuttaa, ettei vihellä peliä poikki, vaikka hänelle ilmoitettaisiin katastrofirahastolahjoituksista satojen piirakoiden edestä.

– Toimitusaika voi kyllä pidentyä.

Karjalanpiirakkatalkoissa on tällä kertaa mukana myös Venäjältä Suomeen paennut Gokkoevan äiti.

Kaksikko haluaa leipoa karjalanpiirakoita ukrainalaisten hyväksi, vaikka äiti sairastaa syöpää, ja perhe joutuu omakustanteisesti maksamaan hänen kalliit hoitokulunsa Suomessa.

– Onhan se kallista, mutta minulla on tasan yksi äiti. Uskon, että asioilla on tapana järjestyä.