Oulu

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

NTRNZ media tunnetaan erityisesti moneen kertaan palkitusta Eränkävijät-tv-sarjasta, josta kuvataan jo yhdeksättä tuotantokautta. Yrityksen perustaja, luova johtaja Teemu Hostikka ei alunperin ollut innoissaan metsästys- ja kalastusohjelmasta, ja sen suosio tuli hänelle yllätyksenä.

Hostikka kuitenkin tunnistaa, mikä on sarjan menestyksen salaisuus: aitous.

”Näytämme sen, kun mitään ei tapahdu, tai kun kaikki menee pieleen. Ja aina kun joku onnistuu, näytämme senkin. Asioita ei ole järjestetty.”

Eränkävijät on silti vain yksi firman mainetta niittäneistä tuotannoista. Vaietut arktiset sodat on myyty jo sataan maahan. Uskomattomat ympäristörikokset -dokumenttisarja puolestaan nojaa kovassa kasvussa olevaan true crime -trendiin.

”Sanoin ettei me missään nimessä tehdä yhtään murhamysteeriä lisää, niitä on ihan tarpeeksi. Ympäristörikoksia taas ei ole koskaan käsitelty tässä mittakaavassa tässä maassa. Aloimme perkaamaan aiheita, ja niitä on valtavasti. Sarjaan saatiin vain pintaraapaisu.”

Mikä kiinnosti juuri ympäristörikoksissa, miten pohjoisen tuotantoja viedään maailmalle ja millaiseksi eräjormaksi mies itse tunnustautuu – muun muassa näistä aiheista Kittilään muuttanut Hostikka kertoo Radio Kalevan haastattelussa.

Toimittaja on Sini Salmirinne.