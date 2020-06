– Tosi erikoinen kevät on ollut. Aluksi pelotti, että mitä on tulossa, sanoo Oulun Limingantullin Prismassa työskentelevä Eeva-Marja Turtinen. Turvaohjeistus ja muut järjestelyt ovat tuoneet työnkuvaan paljon muutoksia, mutta alun totuttelun jälkeen työ on sujunut omalla painollaan. Sairaana hän ei ole ollut päivääkään koronarajoitusten aikana.

Kuva: Jarmo Kontiainen