Oululainen Mira Kontio aloitti huulten täyttämisen viime vuoden alussa. Hän on halunnut huulten pysyvän luonnollisen näköisinä.

Erilaiset kasvojen täyteaine- ja pistoshoidot ovat yleistyneet viime vuosina merkittävästi. Yhä useammat käyvät esimerkiksi täyttämässä huuliaan, silottamassa juonteitaan tai muotoilemassa leukalinjaansa.

Oululainen Mira Kontio, 38, on käynyt täyttämässä huuliaan jo useamman kerran. Ensimmäistä kertaa hänen huuliaan täytettiin viime vuoden alussa.

– Neljä kertaa on nyt täytetty. Minua on aina vähän häirinnyt oma ienhymy, joten halusin lähteä korjaamaan sitä huulten täyttämisellä. Minulle on ollut alusta asti tärkeää, että lopputulos pysyy luonnollisena, Kontio kertoo.

Kontio kokee täyteaineiden ottamisen tuoneen hänelle lisää itsevarmuutta. Hän on miettinyt tulevaisuudessa myös botuliinin eli botoxin ottamista otsaansa, mutta sen aika ei ole vielä.

– Nyt olen saanut ihon pysymään hyvässä kunnossa, kun on ammattilaisen avulla valittu ihon hoitoon oikeanlaiset tuotteet. Botoxia olen ajatellut ottaa vasta sitten, kun rypyistä tulee näkyviä.

"Pistoshoidoista pitäisi puhua avoimemmin"

Enää esteettiset hoidot eivät ole vain ikääntymisen merkkejä korjaavien juttu, vaan niitä ottavat myös monet nuoret.