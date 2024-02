Työpöydän oikealla puolella on muutama pikkulego, pieniä puisia kuutiota ja makaroneja. Vasemman käden puolelta löytyy pari vanerista ja rimasta askarreltua välinettä. Matematiikan opettaja Miikka Mattila kertoo niiden esittävän vaakaa.

Näillä havaintovälineillä hän on kuvannut noin 2 000 matematiikan opetusvideota viimeisen kymmenen vuoden aikana. Opetusvideot ovat osa hänen kehittämäänsä matematiikan Taagi-oppimisympäristöä, joka sisältää koko yläkoulun matematiikan materiaalin. Videoiden lisäksi siinä on kymmeniä tuhansia tehtäviä, muistikortit, joihin on tiivistetty teorian ydin opeteltavasta asiasta, sekä nettitestejä ja tehtäviä, joiden avulla oppilaat voivat kontrolloida osaamistaan.

Mitä tekemistä makaroneilla on matematiikan kanssa? Mattilan työpöydällä makaronit ovat y, legot ovat x ja puupalikat numeroita. Sininen väri kuvaa miinusta ja valkoinen plussia.