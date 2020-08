Oulu

Oululainen Matti Saarela, 59, on valittu Suomen miesten squashmaajoukkueen vastuuvalmentajaksi. Saarela oli miesten maajoukkueen mukana joukkueenjohtajana jo edellisellä kaudella, kun Suomi nousi EM-kilpailujen 1. divisioonaan.

Saarelalla on pitkä squashtausta. Hän voitti pelaajana Suomen mestaruuden 1986 ja pelasi aikanaan 76 maaottelua Suomen paidassa. Ammattilaisena mies pelasi vuosina 1985–1989 ja uran paras maailmanranking oli 50. Saarelalla on myös pitkä valmennustausta. Hän on toiminut aikaisemmin sekä miesten maajoukkuevalmentajana 1990-luvulla että naisten maajoukkueen valmentajana 2000-luvun alkuvuosina. Viimeisimpinä vuosina Saarela on valmentanut Suomen alle 19-vuotiaiden ykköspelaajaa, oululaista Oskari Laitista.

Saarelan edeltäjä miesten maajoukkuevalmentajan tehtävässä oli Olli Tuominen, joka jatkaa edelleen maajoukkueen pelaajana.

Saarelan houkutteleminen takaisin maajoukkueen vastuuvalmentajaksi oli Squashliiton toiminnanjohtaja Mika Monton mielestä tärkeää.

– Matti on siitä erityislaatuinen hahmo, että pitkän lajihistorian lisäksi hän on aina pitänyt itsensä kiinnostuneena pelin uusista suunnista ja päivittänyt valmennusosaamistaan ja -näkemystään vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Tämän lisäksi Matti on joukkuehengen luojana täysin omaa luokkaansa. Olen erittäin tyytyväinen, että ”Karhu” on takaisin vastuuvalmentajan roolissa, Monto kommentoi.