Oulu

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Yksi hurahtaa postimerkkeihin, toinen muumimukeihin ja kolmas lautasliinoihin. Maaria Ruotsalaisen intohimon kohde on paperi- ja muotinuket, erityisesti brittiläiset Daisyt.

Hänelle tärkeää on, että keräilyn kohteeseen liittyy historiaa, jota penkoa.

”Barbien historia on hyvin dokumentoitu, joten se on helppo mutta laaja. Suosikkikohteellani Daisyllä, joka on muotitaiteilija Mary Quantin suunnittelema nukke, ei ole tunnettua historiaa, vaan me keräilijät olemme kasanneet sitä nettiin”, Ruotsalainen kertoo.

Salapoliisityötä Ruotsalainen tekee omassa tutkimusryhmässä, johon kuuluu muutama muu Daisy-fani ympäri maailman.

Nukkeja ei kuitenkaan vain kerätä, vaan niitä myös kunnostetaan ja niille tehdään vaatteita ja muita tarvikkeita, joita sitten vaihdetaan ja kaupitellaan keräilijöiden kesken.

Mistä Ruotsalaisen harrastus sai alkunsa, millainen yllättävä tarina ja oikeusjuttu Barbien historiasta löytyy, millainen rahallinen arvo kokoelmalla on ja mistä kaikkialta nukkeaarteita voi bongata – muun muassa näistä keräilyharrastuksensa ulottuvuuksista Ruotsalainen kertoo Radio Kalevan haastattelussa.

Toimittaja on Sini Salmirinne.