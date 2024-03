Raahelaisessa kerrostalossa keväisenä iltana järjestetyissä juhlissa 15-vuotias Laura Juntunen hukkaa kaverinsa tungoksen keskellä. Tuntemattomien kasvojen seasta löytyy tuttu, vanhempi poika, joka ehdottaa, että kaksikko menisi hetkeksi rauhallisempaan paikkaan juttelemaan.

Vahvasti päihtynyt Laura kompastelee sukkasillaan pojan perässä rappukäytävässä. Rappusten ylätasanteella poika suutelee ja tarttuu Lauraan, vaikka tämä yrittää estellä ja vetäytyä tilanteesta.

Pian Laura on painettu seinää vasten, hänen vaatteitaan revitään ja pojan vyönsolki kolahtaa lattiaa vasten.

Jo aiemmin Lauran kehon ja koskemattomuuden rajoja on hämärretty. Poikien perään huutelut, läpsäisyt ja tönäisyt on aikuisten toimesta kuitattu tavaksi osoittaa kiinnostusta ja välittämistä. Tyttöjen mieleen on iskostettu, että on heidän velvollisuutensa olla alati varuillaan ja välttää joutumasta kahden kesken miehen kanssa, vetää rajat.