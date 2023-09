Nikotiinituotteiden piti olla vain apuvälineitä tupakoinnin lopettamiseen, mutta nyt niitä markkinoidaan tietoisesti suoraan lapsille ja nuorille.

Mainonta on ujuttautunut lasten ja nuorten suosimiin somekanaviin ja peleihin.

Samaan aikaan erityisesti vapettaminen eli sähkötupakointi on oululaisnuorten keskuudessa suositumpaa kuin koskaan. Oululaisen ylikonstaapelin, koulupoliisi Merja Rasinkankaan mukaan vapettaminen on suorastaan räjähtänyt käsistä.

Kaikkein eniten oululaisnuoret käyttävät Rasinkankaan arvion mukaan sähkösavukkeita, sitten nuuskaa ja vasta kolmantena tupakkaa.

Käyttämisen lisäksi Rasinkangas näkee, että iso ongelma sähkötupakkaan liittyen on sen ympärille rakentunut kaupankäynti.

Myyntiä ja velanperintää hän vertaa samanlaiseksi kuin huumekaupassa.

– Jos kerrot tai vasikoit, jotakin tapahtuu. Siksi nuoret eivät vanhemmille asiasta kovin helposti kerro.

"Tehdään kaikenlaisia renkaita ja kuvioita"

Ehyt ry:n nikotiinittomuuden asiantuntija Katri Saarela näkee, että nikotiiniteollisuus havittelee nuoria kaikilla nuorten suosimilla somealustoilla.

Suoramarkkinointi on kiellettyä, mutta markkinointi on tuotu osaksi sisältöä, ja sitä on verkossa Saarelan mukaan hirveästi – niin paljon, että jokainen oululaisnuori niihin törmää.

– Sitä on suoratoistopalveluissa, elokuvissa, musiikkivideoissa.