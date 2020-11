Holstinmäen Autohuollon yrittäjät Petri Hyry (vas.) ja Turo Somervalli hankkivat muunnettavaksi käytetyn traktorimönkijän, jossa on ruiskukone, kaksi sylinteriä ja vesijäähdytys. Kaasusäiliö on asennettu omaan laatikkoonsa mönkijän tarakalle. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oululainen Holstinmäen Autohuolto on tänä vuonna kehitellyt traktorimönkijää, jonka polttoaineena voidaan käyttää myös maa- ja biokaasua. Ajokuntoiseksi prototyypiksi on äskettäin valmistunut 850-kuutioinen Polaris-mönkijä, jonka yritys on muuntanut kaasukäyttöiseksi.

– Ihan hyvin se pelaa, ja on sillä jo vähän luntakin aurailtu. Kehitystyö on kuitenkin vielä kesken. Mitään valmiita asennuspaketteja ei ole, vaan kaikki pitää rakentaa, säätää ja ohjelmoida itse, Holstinmäen Autohuollon yrittäjä ja toimitusjohtaja Turo Somervalli sanoo.