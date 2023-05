Kirjallisuus- ja popkulttuuritapahtuma Kummacon järjestetään 20.–21. toukokuuta Oulun Kansainvälisellä koululla (Kasarmintie 4).

Tapahtuma on avoinna kävijöille lauantaina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 11–18. Tapahtuma on pääsymaksuton.

Kummacon on vuodesta 2015 asti järjestetty kirjallisuus- ja populaarikulttuuritapahtuma. Vuoden teema on Lentoon.

Tapahtuman ohjelmassa ovat perinteisesti olleet edustettuina kirjallisuus, cosplay eli pukuiluharrastus, länsimainen ja japanilainen sarjakuva, science fiction sekä pelit.

Kummacon on uudistanut kirjallisuusohjelmansa vuodesta 2023 alkaen. Tapahtuma on tästä vuodesta alkaen Suomen ensimmäinen sateenkaareva kirjallisuusfestivaali. Tapahtuman kirjailijavieras on Sini Helminen.

Tapahtuman toteuttaa yhteistyökumppaneiden avustuksella Studio Korppikela ry. Studio Korppikela ry on Oulussa toimiva vapaamuotoinen, pääasiassa opiskelijoista koostuva omaehtoisen elokuvan tuottamiseen erikoistunut kuvausryhmä.