Spectral Imaging Oy Ltd on tehnyt sitovan sopimuksen yrityksen myynnistä Hollannissa toimivalle japanilaistyttärelle Konica Minoltalle. Oululainen kasvuyritys, fyysikoiden alunperin VTT:llä aloittama Specim on fotoniikkaa hyödyntävä edelläkävijä, josta on tullut maailman johtava hyperspektrikameroiden toimittaja. Sillä on myös alan kattavin tarjonta kuvantavia spektrografeja ja muita lisävarusteita.

Innostus Specimin osaamista kohtaan on ollut huomattavaa, joten yritys lähti keväällä selvittämään myyntimahdollisuuksia. Ostajaehdokkaita olisi ollut useita.