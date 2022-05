Oululainen kaapelivalmistaja Nestor Cables Oy myydään USA:han. Tuotanto säilyy Oulussa ja Virossa. Kuva: Nestor Cables

Oululainen kaapelivalmistaja Nestor Cables Oy myydään USA:han. Amerikkalainen Clearfield Inc. on allekirjoittanut ostosopimuksen Nestor Cablesin koko osakekannasta. Clearfield on ollut Nestorin asiakas jo kymmenen vuoden ajan.

Kauppahinnan arvo on noin 22 miljoonaa dollaria.