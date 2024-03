Oulun Pyrinnön kymmenottelija Joni Heikkinen yleisurheilee silmälasit päässään. Aiemmin hän käytti piilolaseja. Kuva: Teija Soini

Minulla on, sinulla on ja hänellä on. Olemme Euroopan kärkikastia, sillä suomalaisista noin kaksi kolmasosaa käyttää silmälaseja.

Kilpaurheilussa silmälasit ovat harvinaisempia. Suurin osa likinäköisistä urheilijoista on turvautunut piilolaseihin. Siksi silmälasien kanssa kilpaileviin urheilijoihin kiinnittää jopa huomiota.