Jenni Pitkon mielessään Oulu tiivistyy Pikisaareen, koska siellä on maaseudun rauhaa, mutta kaupunki on silti ihan vieressä. Hän näkee alueen tulevaisuuden kulttuurin keskuksena. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Miten vietät kesälomasi?

– Mökkeillen Inarissa ja Koillismaalla. Äitini asuu Kuusamossa, joten vietämme aikaa hänen luonaan järven rannalla. Kirjoja tulee tietysti mökkeillessä luettua. Juuri ennen istuntotaukoa osallistuin Iijokisoutuun, sinne oli todella mukava osallistua. Tulin eilen vaellukselta Kevon luonnonpuistosta. Se oli yksi kesän kohokohtia, en ole aiemmin nähnyt Kevon kanjonia. Se on kyllä mahtava. Meillä on tapa tehdä yksi isompi vaellus joka kesä. Loppukesä meneekin sitten hilloja poimiessa.

Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka ovat edessä syysistuntokaudella?

– Ylipäätään Ukrainan sodan vaikutus Suomen talouteen. Inflaation vaikutus suomalaisiin kotitalouksiin on varmasti se suurin aihe, josta keskustellaan. Kuinka tuetaan vähävaraisia perheitä ja muita, joihin se osuu. Nyt kesän aikana on muutenkin noussut kansainvälisiä asioita. Voi olla, että aborttioikeus on keskustelun aiheena myös. En kuitenkaan nostaisi sitä tärkeimmäksi aiheeksi.