Lähes 20 vuotta liikunta-alalla työskennelleellä oululaisella Hanna Karhulla on kokemusta liiallisesta treenaamisesta.

Karhu on fysioterapeutti ja valmentaja. Ensimmäisen lapsen syntymä pakotti hänet vähentämään liikuntaa. Kun rankka treenaaminen ja ryhmäliikunnan ohjaaminen vaihtuivat vaunukävelyihin, Karhu huomasi kuntonsa paranevan.

– Ajattelin, että olen varmasti tosi huonossa kunnossa, kun en ollut päässyt treenaamaan, mutta syke olikin kävellessä alle 100. Aiemmin sykkeet olivat tosi korkeat, mutta en ollut tajunnut sitä. Kun jouduin synnytyksen takia lopettamaan treenaamisen, palautuminen pääsi vauhtiin.

Ennen kuin Karhu havahtui tilanteeseen, ylirasitusta oli ehtinyt jatkua jo vuoden tai pari.

– Siihen tottuu vähitellen. Sitä kuvittelee jaksavansa ihan hyvin, koska ei tiedä, miltä keho tuntuu silloin, kun oikeasti jaksaa.

Liikunta voi olla riippuvuuden muoto

Osalla ihmisistä on taipumusta käsitellä stressiä ja hallita hankalia tunteita pakonomaisesti liikkumalla. Silloin liikunta toimii riippuvuuden lailla pakokeinona tai harhautuksena, joka suuntaa huomion pois ikävistä ajatuksista ja kehon tuntemuksista.

Samalla kehon antamat viestit esimerkiksi liiasta rasituksesta voivat jäädä huomaamatta.

– Silloin et kuuntele omaa kehoa ja sen antamia viestejä. Silloin tulee helposti rasitusvammoja ja sairauksia, kun ensimmäisiä varoitusmerkkejä ei huomaa, Karhu sanoo.

Fysioterapeutti ja valmentaja Hanna Karhu on toipunut ylikunnosta. Hän suorittaa parhaillaan psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutusta. Koulutus antaa lisää työkaluja tukea valmennettavia niin kehollisten kuin mielen haasteiden parissa. Kuva: Tiina Wallin

Omien valmennettaviensa kanssa Karhu keskustelee aina ensimmäiseksi heidän tavoitteistaan ja siitä, onko niitä mahdollista saavuttaa toivotussa aikataulussa terveellisesti ja turvallisesti.

Lisäksi Karhu ottaa aina puheeksi myös erilaiset stressinhallintakeinot. Jos liikunta on ainoa valikoimissa oleva keino, ongelmia voi tulla, jos esimerkiksi jalka murtuu ja treenaaminen estyy.

Jos tunteiden käsittelyyn ei ole toimivia keinoja, liikunnan estyessä tilalle voi tulla esimerkiksi tunnesyömistä tai päihteiden käyttöä.

Huolipuhe keskittyy liikkumattomuuteen

Pakkoliikunta voi olla myös osa syömishäiriön oireilua.

Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilä näkee ongelmallisena sen, että liikuntaan liittyvä huolipuhe keskittyy niin vahvasti liikkumattomuuteen. Runsas liikkuminen kerää sen sijaan usein ulkopuolista ihailua ja kannustusta.

– Koskaan ei tule raja vastaan. Ajatellaan, että aina enemmän on parempi, ja harvoin osataan huolestua siitä, että joku liikkuu liikaa, Mikkilä sanoo.

Vaikka kaikilla syömishäiriötä sairastavilla pakonomainen liikkuminen ei ole osa oireilua, se on kuitenkin hyvin yleistä.

– Voi olla, että juostaan hirveitä määriä, tai yhtä lailla se voi olla todella pitkien matkojen kävelyä. Sellaista, että kantapäät menevät rikki ja oikeasti hajotetaan kehoa niin, että paikat eivät kestä.

Liikunnan pitää olla kivaa ja turvallista

Pakkoliikunta voi alkaa oireilla osana syömishäiriötä, tai liikuntaan liittyvä pakonomaisuus voi alkaa vaivihkaa rajoittaa myös syömistä.

– Tiedämme, että urheilijoilla ja paljon liikkuvilla syömishäiriöt ovat yleisempiä kuin muilla. Näin on lajista, tasosta, sukupuolesta ja iästä riippumatta. He hakevat yhä parempaa suoritusta, ja sitten homma lähtee lapasesta, Mikkilä sanoo.

Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilä sanoo, että liialliseen liikkumiseen pitäisi osata kiinnittää paremmin huomiota. Huolipuhe keskittyy yleensä liikkumattomuuteen. Kuva: Johanna Stauffer

Pakkoliikunta- ja syömisoireilu voivat lähteä liikkeelle myös niin sanotuista elämäntaparemonteista, joissa ihminen opetetaan vahtimaan niin ruoan kuin liikunnan määrää.

Mikkilä kaipaisi lisää kriittistä keskustelua liikuntasuosituksista.

Sen lisäksi, että määritellään, kuinka paljon liikuntaa tulisi harrastaa, tulisi myös miettiä, miten liikkumisesta tehdään mielekästä ja turvallista kaikille liikkumisen taidoista tai kehon koosta riippumatta.

– Tuntuu, että ylipainoinen ihminen ei voi liikkua ilman, että se on hänelle jokin suuri itsemuutosprojekti. Saisiko hän liikkua ihan vain siksi, että se on kivaa.

Mustavalkoinen ajattelu on tyypillistä pakkoliikunnassa

Liikkuminen on pakonomaista, jos ei pysty jättämään treeniä väliin tai keventämään sitä, vaikka esimerkiksi jalka olisi kipeä tai olo flunssainen.

Jos väliin jätetty treeni saa aikaan ahdistusta, syyllisyyttä tai muuten epämiellyttävän olon, on syytä pysähtyä miettimään omaa suhdettaan liikuntaan.

– On hyvä tunnistaa, toistuuko omissa ajatuksissa tai puheessa sana pakko tai täytyy. Jos ajattelee, että on pakko mennä treenaamaan, se on selvä varoitusmerkki, Karhu sanoo.

Pakonomaisesti liikuntaan suhtautuva saattaa kompensoida väliin jäänyttä treeniä esimerkiksi sillä, että jättää aterian väliin.

– Saattaa olla myös niin, että jos ei pääse liikkumaan, niin sitten syö ihan mitä sattuu. Se on sellaista mustavalkoista ajattelua, että kun en nyt liiku, niin turha edes syödä terveellisesti.

Omia ajatuksia täytyy haastaa

Mikkilän mukaan on helppo ajatella, että suhtautuu joustavasti liikkumiseen. Ajatukset ja sanat tulee kuitenkin osoittaa itselle todeksi.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jättää suunnitellun liikuntasuorituksen väliin tai tekeekin suunniteltua lyhyemmän lenkin ja sietää sitä seuraavat ahdistuksen tunteet.

– Silloin ihminen haastaa omaa ajatteluaan ja katsoo, mitä pahaa siitä seuraa. Yleensä ei tapahdu mitään pahaa, vaikka asiat tekisi eri tavalla, Mikkilä sanoo.

Fysioterapeutti ja valmentaja Hanna Karhu pyrkii joustavuuteen. Vaikka asiakkaan ohjelmassa olisi voimaharjoittelua, treeni voidaan muuttaa esimerkiksi kehonhuolloksi, jos asiakas kokee sen sinä päivänä tarpeellisemmaksi. Kuva: Tiina Wallin

Karhu on samoilla linjoilla.

Omia sääntöjään haastamalla ihminen oppii kuulemaan ajatuksensa ja huomaa, että aina ei tarvitse toimia oman mielen ehdottamalla tavalla. Samalla hän oppii sietämään epämukavia ajatuksia ja tunteita.

– Kontrolloiva mieli on aina pakkomielteisen liikkumisen taustalla. Kun opimme, että mieli ei johda meitä vaan me johdamme sitä, pakosta pääsee eroon, Karhu sanoo.

Sensitiivinen puhe syömisestä, painosta ja liikunnasta hyödyttää kaikkia

Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilän mukaan vain joka kolmas syömishäiriö tunnistetaan terveydenhuollossa. Useimmin tunnistetaan anoreksia ja bulimia, joihin liittyy tyypillisesti laihtumista ja alipainoisuutta.

– Jos syömishäiriön oireet liittyvät lihavuuteen, sairauden tunnistaminen on epätodennäköisempää. Todellisuudessa syömishäiriöön sairastunut on todennäköisemmin lihava kuin laiha, Mikkilä sanoo.

Mikkilä on kouluttanut lääkäreitä ja terveydenhoitajia vastuullisesta painopuheesta. Hän on haastanut heitä puhumaan syömisestä ja liikkumisesta kaikille potilaille niin kuin he puhuisivat syömishäiriöön sairastuneelle.

– Jos joka kymmenes suomalainen sairastuu johonkin syömishäiriöön varhaiseen aikuisuuteen mennessä, ei ole liioiteltua olettaa lähtökohtaisesti, että jokaisella potilaalla on syömishäiriö. Siinä ei tee vahinkoa kenellekään, jos puhuu syömisestä, painosta ja liikkumisesta vähän sensitiivisemmin.

Mikkilän mielestä kaikkien pitäisikin saada opetella sallivampaa suhtautumista niin syömistä, liikkumista kuin omaa kehoa kohtaan jo ennen kuin ihminen sairastuu syömishäiriöön.

Palautuminen voi fysioterapeutti Hanna Karhun mukaan olla myös aktiivista. Silloin korkeasykkeisen treenin vastapainoksi tehdään jotain matalasykkeistä. Omaa mieltään kannattaa haastaa eikä aina toimia sen ehdottamalla tavalla. Kuva: Tiina Wallin

Anoreksian eli laihuushäiriön ja bulimian eli ahmimishäiriön lisäksi syömishäiriöiksi tunnistetaan tällä hetkellä BED-ahmintahäiriö sekä epätyypilliset anoreksian ja bulimian muodot ja määrittämätön syömishäiriö EDNOS.

Diagnoosikriteerien täyttymistä tärkeämpää olisi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, miten oireilu vaikuttaa sairastuneen hyvinvointiin ja elämään.

Lihomisen pelko ohjaa liikuntaa

Monilla liikkumiseen liittyy itsensä palkitsemista. Silloin henkilö voi ajatella, että kun on kuluttanut tietyn määrän kaloreita, on treenin jälkeen lupa syödä jotain hyvää.

– Siinä on taustalla kalorikeskeinen ajattelu ja lihomisen pelko. Se on kulttuurimme läpileikkaava ongelma ja koskee myös muita kuin syömishäiriöön sairastuneita, Mikkilä sanoo.

Lihomisen pelon takia ihmiset kaipaavat ulkopuolelta tulevia sääntöjä ja rajoituksia, joita noudattamalla voi luottaa siihen, ettei lihominen osu omalle kohdalle.

Ongelmallisimpana Mikkilä pitää sitä, että ihmiset menettävät yhteyden omaan kehoonsa ja itseensä, eivätkä he enää luota kehon antamiin signaaleihin esimerkiksi ravinnontarpeesta.

– Ajattelemme, että jos luotamme oman kehon signaaleihin, kaikki jotenkin räjähtää käsiin.

Ihminen on intuitiivinen liikkuja ja syöjä

Mikkilän mukaan sallivampaa suhtautumista syömiseen voidaan oppia, kun asetettuja sääntöjä ja rajoituksia rikotaan tarkoituksella.

Ihminen voi esimerkiksi pyrkiä kohti intuitiivista syömistä.

– Moni ajattelee, että apua, silloin söisin vain pitsaa. Silloin sanon, että syö niin kauan pitsaa kuin tekee mieli. Kukaan ei loputtomasti syö vain pitsaa, mutta keholle ja mielelle pitää osoittaa, että sitä on lupa syödä muulloinkin kuin perjantai-iltaisin.

Ihmiset ovat myös intuitiivisia liikkujia. Ilman sisäistä tarvetta liikkua emme lapsena oppisi ryömimään, konttaamaan ja kävelemään.

– Kysymys on, mihin liikkumisen tarve häviää. Häviääkö se siinä, kun osoitetaan, että olet jotenkin huono liikkumisessa? Tai siinä, kun tulee sääntöjä, miten pitäisi liikkua ja kuinka paljon?

Itselle luontaisia ja mukavia tapoja liikkua voi löytää uudestaan myös aikuisena. Silloin pitää pysähtyä ja kuulostella, millaista liikettä oma keho kaipaa. Älä mietikään, mikä olisi tehokasta treeniä.

– Voisi mieluummin miettiä, millaisista jutuista tykkäsi lapsena, tai haluaisiko tehdä jotain, mitä ei ole tehnyt ehkä moniin vuosiin, Mikkilä ehdottaa.