Oululainen pelinkehittäjä ja -julkaisija Fingersoft on julkaissut uuden mobiilipelin, yritys kertoo tiedotteessaan. Fingersoft tunnetaan Hill Climb Racing -mäkiautopelistä ja sen jatko-osasta, jotka saavuttivat maailmanlaajuista suosiota ja yhteensä yli miljardi latausta.

Uusi Boom Karts -niminen karting-peli on mobiililaitteille saatavilla oleva online-peli, jossa on myös moninpeliominaisuus. Peli on ladattavissa Androidille Google Play -kaupassa, ja sen iOS-versio julkaistaan myöhemmin.

Pelin kehitystyössä Fingersoftin yhteistyökumppanina on toiminut jyväskyläläinen pelikehitysstudio Zaibatsu Interactive. Suomen pelialasta puhuttaessa unohtuvat usein muualla kuin pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Jussi Ultima.

”Tämä yhteistyö on hyvä muistutus siitä, että meillä on huipputason pelikehitysosaamista koko maassa”, Ultima toteaa.