Karvainen vastaanotto, lukee ovenpieleen liimatussa tarrassa. Kun ovi avautuu, vastaan rientää ensimmäisen musta Kaarna-kissa. Hieman taaempaa tarkkailevat punavalkoinen Lucifer ja harmaaraitainen Gandalf.

Oululaisen Emilia Tikkasen, 23, kotona on lähes aina ollut kissoja, ja ne ovat hänelle muutenkin tärkeitä. Siksi Tikkaselle on tehnyt erityisen kipeää kuulla kissakriisistä ja hallitsemattomasti lisääntyvistä kissapopulaatioista, joita Oulunkin alueella on.

Kissakriisistä on kampanjoinut muun muassa Suomen eläinsuojeluyhdistys, jonka mukaan Suomessa hylätään vuosittain jopa 20 000 kissaa.

Asiaan perehdyttyään Tikkanen halusi tehdä jotain asian hyväksi ja ryhtyi oululaisen eläinyhdistyksen Popopetin aktiiviksi. Siitä on nyt kolme vuotta.

Emilia Tikkaselle eläintenpelastustyö on ollut terapeuttista ja palkitsevaa. Kuvassa Lucifer-kissa. Kuva: Teija Soini

Nyt Tikkasella on kolme kissaa, joista kaksi, vuoden vanha Kaarna ja 11-vuotias Gandalf on adoptoitu kodittomia eläimiä auttavan Popopet-yhdistyksen kautta. Lisäksi hänellä on entuudestaan viisivuotias Lucifer.

Emilia Tikkanen ottaa vastaan löytökissoja, jotka tarvitsevat hätäsijoituskotia ja toimii myös yhdistyksen sijaiskotivastaavana.