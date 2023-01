Jamppa Tuomisen vuonna 1980 tekemä Kärpät on rautaa -kannatuslaulu Oulun Kärpille on yksi harvoista kappaleista, jota on luukutettu Raksilan jäähallin ämyreistä yli neljäkymmentä vuotta, eikä biisin soitolle loppua näy. Nykyisin legendaarinen kannatuslaulu kajahtaa kiekkokansan korville kotiotteluissa juuri ennen alkushow’n käynnistymistä.

Kärppien tiskijukkana vuodesta 2005 saakka yhtäjaksoisesti toiminut Eerikki Peltokorpi, taiteilijanimeltään Dj Eki, kertoo Tuomisen tekeleen olevan niin pinttynyt kärppäkansan korvakäytäviin, ettei sitä yksinkertaisesti voi jättää pois otteluiden soittolistalta.