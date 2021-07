Jani Lehtosaari ja Markku Leinonen laskeskelevat, että Plan E:n edellisestä keikasta on jo yhdeksän vuotta. – Ensi vuoden keväällä voisi hyvinkin taas aloittaa keikkailun, Lehtosaari väläyttää. Kuva: Anssi Juntto

Oululaisen bassokombon Plan E:n kolmas albumi oli nimeltään Best Kept Secret – eli tarkoin varjeltu salaisuus. Sellainen yhtye on itsekin. Se on soittanut 25-vuotisen taipaleensa aikana vain muutaman keikan, joista viimeisimmästäkin on vierähtänyt jo yhdeksän vuotta.

Nettisivuja Plan E:llä ei ole ollut kymmeneen vuoteen, mutta nyt Oulu Codex II -uutuuslevyn kunniaksi sellaiset on vihdoin avattu. Sosiaalisessa mediassakin ryhmä on aktivoitunut.