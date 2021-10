Oulu

Oululainen Ässät-tanssiorkesteri on tanssittanut suomalaisia yli neljänkymmenen vuoden ajan, eikä loppua näy. Kuluvanakin vuonna orkesteri on julkaissut pari uutta singleä ja keikkakalenteri on alkanut jälleen täyttyä koronapaussin jälkeen.

Orkesterin syksyn ja talven keikkamyyntiä on vauhdittanut hiljattain saatu Vuoden tanssittaja 2021 -palkinto. Kyseessä on tamperelaisen Musa-Gaalan myöntämä tunnustus, joka jaetaan vuosittain Tampereella järjestettävissä lavakauden päättäjäisissä. Tällä kertaa gaalaa ei korontilanteen vuoksi järjestetty, mutta valinnat tehtiin entiseen malliin.

– Kyseessä on perinteikäs ja haluttu tunnustus, josta olemme tietysti erittäin hyvillä mielin, Ässät-orkesterin keulahahmo, solisti ja rumpali Lare Siltala myhäilee.

Tarina alkoi 1976

Ässien tarina alkoi jo vuonna 1976 kun Laren isoveli Beni Siltala pyysi pikkuveljeä soittamaan rumpuja luotsaamaansa Beni Siltalan Trioon. Bassoa veljesbändissä soitti Jore Siltala.

Vuonna 1978 remmiin hyppäsi neljäs jäsen, kosketinsoittaja Esa Sihvola, jonka myötä bändi sai uuden nimen, Beni Siltala ja Ässät.

– Kaikkien sukunimet alkoivat s-kirjaimella. Siitä syntyi Ässät-nimi, joka on kulkenut mukana tähän päivään, Lare Siltala taustoittaa.

Vuosien saatossa orkesterin kokoonpano on muuttunut lukuisia kertoja. Tunnetuin niistä on vuonna 1982 perustettu Trio Ässät, joka teki ahkeran keikkailun ohessa lukuisia äänitteitä.

Nykyisellä miehityksellä Ässät on musisoinut vuodesta 2018. Lare Siltalan lisäksi nykyiseen kokoonpanoon kuuluvat kempeleläinen basisti Sauli ”Sale” Virpi ja taivalkoskelainen laulaja-kosketinsoittaja Tuomo Naumanen.

Myös Ässien musiikki on muuttunut vuosien varrella.

– Aluksi lauloimme englanniksi ja keikkailimme pääasiassa yökerhoissa. Hiljalleen mukaan alkoi tulla suomalaisia iskelmiä ja keikat alkoivat painottua tanssiravintoloihin. Nykyisin olemme aika notkea keikkabändi ja muovaamme setit keikkapaikan mukaan. Mukana on yleensä aina sekä omaa tuotantoa että covereita, Lare Siltala kertoo.

Uutta Ässien tuotantoa, josta viimeisin kappale on elokuussa julkaistu Aarrekartta, Siltala kuvailee kotimaiseksi tanssittavaksi iskelmäksi.

Ässien kaikkien aikojen suosituin kappale on vuonna 1996 ensimmäisen kerran levytetty Ihanuuteni. Biisi soi edelleen radioiden soittolistoilla, se saa keikoilla tanssikansan jalan vipattamaan ja kerää tasaiseen tahtiin kuunteluja myös YouTubessa ja Spotifyssä.

Sipilä sai aikaan mediamylläkän

Kun Lare Siltalalta kysytään orkesterinsa tähtihetkiä vuosien varrelta, nousee ylitse muiden kahdeksan pitkäsoiton, kolmen kokoelmalevyn ja lukuisten sinkkujen julkistukset.

– Kohokohdista puhuttaessa ei voi ohittaa myöskään Ylellä televisioitua syöpälasten konserttia 90-luvun alkupuolella. Se oli upea ja tärkeä keikka, Siltala huomauttaa.

Myös tapaus Sipilä on jäänyt mieleen vuodelta 2015. Silloinen pääministeri Juha Sipilä letkautti Sipilä, Soini ja Stubb -hallituspohjan muodostavan oululaisen humppabändin Trio Ässät.

– Suunnilleen koko Suomen media soitteli minulle sen jälkeen ja kävin aamutelevisiossakin. Harmi ettei siitä osattu ottaa sen enempää irti, mutta hauska muisto siitä jäi sekä meille että faneille.

Hymyn saa Siltalan huulille myös fanien kohtaamisista puhuminen.

– Kyllähän sitä kannattajakuntaa on kertynyt vuosien varrella ja jopa puhelinnumerolla varustettuja pikkuhousuja on lennellyt lavalle, Siltala naurahtaa.

– Viimeksi Ruovedellä pari viikkoa sitten nuorempi pariskunta tuli kertomaan tulleensa Jyväskylästä varta vasten Ässien tahdissa tanssimaan, kun eivät olleet meitä pitkään aikaan nähneet. Kyllähän sellainen mieltä lämmittää, etenkin kun takana on 7 kuukauden mittainen koronapaussi.

Siltalan arvioi tanssikansaa olevan koronatauon jälkeen liikkeellä paikasta riippuen 30–50 prosenttia vähemmän kuin aiemmin.

– Hyvin varovaisesti tanssikansa näyttää lähtevän liikkeelle. Toivotaan, että jossain vaiheessa päästään ennen koronaa vallinneeseen tilanteeseen, Siltala sanoo.

Lavojen valloitus jatkuu

Lare Siltala sanoo Ässien kiertäneen Suomea kulta-aikanaan reilun kahdensadan keikan vuosivauhdilla.

– Siihen vauhtiin tuskin enää päästään, sillä alalla kilpailu on kovaa ja keikkapaikatkin ovat vähentyneet. Ässien lavojen valloitus kuitenkin jatkuu toivottavasti vielä pitkään. Veri vetää kovasti tien päälle ja yöelämään, Siltala sanoo.

Oulun seudulla Ässät nähdään seuraavan kerran, Ravintola Tikankontissa Kiimingissä 23 lokakuuta, Kempeleen Työväentalolla 26. marraskuuta ja Oulun Basso Clubilla 8. tammikuuta 2022.

Uutta musiikkiakin on työn alla kaiken aikaa.

– Seuraava Reijo Päkkilän kanssa yhteistyössä tehty sinkku tulee ulos lokakuussa, Siltala paljastaa.