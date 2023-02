Näistä ei puhuta

Juttusarja nostaa esiin elämää valtavirran julkisuuden sivupoluilta.

Parempi, voimakkaampi, energisempi. Sellainen olo oululaisella Arilla, 33, on silloin, kun hänellä on kuuri päällä.

Haastatteluhetkellä Ari on niin sanotulla palauttavalla jaksolla. Edellisen kuurin päättymisestä on kymmenen viikkoa, mutta silti fiilis on ihan hyvä. Oma testosteronin tuotanto on nyt jo lähes normalisoitunut.

"Kuuri" tarkoittaa dopingaineita, jotka suurelle yleisölle ovat tutumpia huippu-urheilusta. Ari käyttää esimerkiksi anabolisia steroideja, joita hän piikittää reisilihakseen.

Arin tavoitteena on saada salitreenistä irti kovempia tehoja – ja sen ansiosta suuremmat lihakset ja tiukempi vartalo.

"Kyllähän tähän jää koukkuun, kehitys ja olo tuntuu niin mahtavalta. Enkä varmaankaan aio koskaan lopettaa, jos ei ole pakko." Ari, 33 Steroidien käyttäjä

Anabolisia steroideja käyttää tai on käyttänyt eri arvioiden mukaan noin 55 000 suomalaista, suurin osa heistä on miehiä. Tämä artikkeli tarkastelee steroidien käyttöä miesten näkökulmasta. Naisilla esimerkiksi sivuoireet ja vaikutukset ovat osin erilaisia.

Asiantuntijat selittävät steroidien suosiota muun muassa yhteiskunnan ulkonäköpaineilla.

Arin olemus ei vastaa stereotyyppistä mielikuvaa steroidien käyttäjistä. Lihaksikas hän on, mutta tavanomaisemmalla tavalla kuin kisalavojen suonikkaat bodarit.

Arin nimi on muutettu. Hän ei häpeä käyttöään, mutta aineiden myyminen on laitonta, joten tunnistettavasti puhuminen voisi tuoda ongelmia niille, keneltä hän steroideja ostaa.

Dopingaineiden käyttö itsessään ei ole Suomessa laitonta.

Anaboliset steroidit Anabolis-androgeeniset, puhekielessä anaboliset steroidit tai steroidit ovat testosteronin synteettisiä johdannaisia. Kansankielellä varsinainen testosteronivalmistekin lasketaan anabolisiin steroideihin. Testosteroni eli mieshormoni vaikuttaa muun muassa lihasten kasvuun ja aineenvaihduntaan. Sitä erittyy luontaisesti miehillä kiveksissä, naisilla paljon vähemmän munasarjoissa. Lainsäädännössä hormonit, kuten testosteroni, kasvuhormoni ja istukkahormoni, erotellaan synteettisistä anabolisista steroideista. Näiden kaikkien yhteinen nimitys on dopingaine.

Treeni luistaa, seksi maistuu – tissit kasvavat

Ari ajatteli kolmekymppisenä, ettei treeni kulkenut niin hyvin kuin hän olisi halunnut. Kehonrakennusmaailma ja dopingaineiden vaikutukset olivat tuttuja kavereiden kautta, joten Arikin päätyi kokeilemaan.

Nyt Ari käyttää testosteronivalmistetta kuurina kolmen tai neljän kuukauden ajan, minkä jälkeen hän pitää vähintään yhtä pitkän palauttavan jakson. Toisaalta hän saattaa ottaa testosteronia kuurien välissä pienempänä ylläpitoannoksena, jota hän itse kutsuu korvaushoidoksi.

Testosteronivalmisteen lisäksi Ari käyttää anabolisia valmisteita, jotka ovat yleisesti ottaen testosteronin synteettisiä johdannaisia, mutta vaihtelevat ominaisuuksiltaan. Kuuri koostuu yleensä useista aineista, joista kootaan itselle haluttu yhdistelmä.

Ari piikittää aineensa noin kerran viikossa isoon lihakseen, yleensä reiteen. Markkinoilla on myös suun kautta otettavia valmisteita, mutta ne vahingoittavat maksaa injektiota enemmän.

Testosteroni sekä sen johdannaiset lisäävät lihassolujen kasvua ja tehostavat rasvan palamista. Lisäksi ne voivat vaikuttaa energiatasoon ja nopeuttaa palautumista.

Kun kehoon lisätään ylimääräistä testosteronia, se vähentää kivesten omaa testosteronituotantoa ja lisää samalla naishormonin eli estrogeenin muodostumista. Tämän vuoksi kuurin jälkeen otetaan usein palauttavaa ainetta, joka pakottaa kivesten testosteronituotannon jälleen tehostumaan.

Poikamieselämää viettävän Arin seksihalut ovat kuurilla huipussaan ja romahtavat kuurin loputtua.

Ari kertoo, että kuurin loppuvaiheessa kivekset ovatkin yleensä pienentyneet huomattavasti. Poikamieselämää viettävän Arin seksihalut ovat kuurilla huipussaan ja romahtavat kuurin loputtua.

Kun Ari huomaa rintalihasten ja nännien kipeytyvän, hän ottaa mukaan estrogeenin estolääkkeen. Näin hän ehkäisee gynekomastiaa eli miehen rintojen kasvua. Joskus steroidien käyttäjät joutuvat poistamaan muodostuneet "tissit" eli gynot leikkauksessa.

Ari painottaa, että dopingaineet eivät kasvata lihaksia lihakset taianomaisesti, vaan treenata pitää edelleen. Kuurin aikana kova treeni sujuu kevyemmin, palautuminen on nopeampaa ja lihas käyttää energiaa tehokkaammin kasvamiseen.

– Todellinen haaste piileekin siinä, että saat pidettyä saavutetun hyödyn kuurin jälkeen. Vaikka väsyttää ja masentaa, pitää jaksaa treenata, etteivät kaikki saavutukset sula pois, Ari sanoo.

Monenlaista tietoa on netti pullollaan

Eri arvioiden mukaan noin yksi prosentti suomalaisista käyttää tai on käyttänyt dopingia. Nuorten miesten keskuudessa osuus on korkeampi, noin kolme prosenttia. Määrä on pysynyt melko tasaisena 2010-luvulta saakka.

Kehonrakennuspiireissä steroidien käyttöä voisi kutsua julkiseksi salaisuudeksi. Arin mukaan on selvää, että kaikki kehonrakennuslajeissa menestyvät käyttävät jotain, eikä kisoissa pärjäisi enää niin sanotusti luomuna.

Rakennusalalla työskentelevä Ari puhuu eri valmisteista ja niiden biokemiallisista ominaisuuksista hämmästyttävän perehtyneesti.

Steroideista onkin helppo löytää sekä virallista että epävirallista tietoa. Käyttäjillä on verkossa oma alakulttuurinsa.

Suomalaiset käyttäjät keskustelevat dopingaineista nimimerkeillä Pakkotoisto-nettifoorumin dopingpalstalla, joka on ollut toiminnassa jo yli 20 vuotta.

"Voi miettiä, kuinka fiksua on käyttää ainetta, jonka sivuvaikutuksiin tarvitaan avuksi toinen aine. Tämän sivuvaikutuksiin tarvitaan sitten kolmas aine, ja niin edespäin." Tapio Kallio Urheilulääketieteen erikoislääkäri, dopingasiantuntija

Harva myönteisestikään suhtautuva kiistää aineiden riskit. Esimerkiksi Pakkotoisto-foorumilla käytön lopettaneet kertovat ongelmistaan avoimesti, eivätkä aktiiviset käyttäjät juuri silottele vaikeitakaan sivuoireitaan.

Toisaalta esimerkiksi steroidien verkkokaupat kaupat viestivät, että itselleen voi löytää sopivan yhdistelmän ja annostuksen, jolloin sivuoireet voi minimoida.

Viralliset tietolähteet kuten Terveyskirjasto ja Dopinglinkki suhtautuvat käyttöön kriittiseesti. Dopinglinkki-sivusto tarjoaa muun muassa podcasteja, joissa anabolisia steroideja tarkastellaan laajasti monelta kulmalta.

"Steroideja voi käyttää fiksusti"

Steroidien käytön mahdollisten sivuoireiden lista on pitkä. Akne, mielialahäiriöt, aggressiivisuus, univaikeudet. Sydäninfarkti, maksan toiminnan häiriöt, munuaisten vajaatoiminta, eturauhassyöpä, testosteronituotannon surkastuminen...

– Totta kai aina, kun laitetaan jotain kehon ulkopuolista ainetta kehoon, siitä voi olla haittaa, Ari sanoo.

– Uskon kuitenkin, että kun asioihin perehtyy, kuurit suunnittelee hyvin ja käyttää kohtuullisia määriä, voi steroideja käyttää fiksusti. Käyn myös verikokeissa säännöllisesti.

Dopingasiantuntija Tapio Kallio tapaa aika ajoin vastaanotollaan steroidien käyttäjiä. Kallio on urheilulääketieteen erikoislääkäri ja entinen aitajuoksija. Hän on myös toiminut Suomen antidopingtoimikunnan valvontalautakunnan puheenjohtajana.

Lääkäri voi valistaa käyttäjiä riskeistä, mutta päätöksen käytöstä potilaat tekevät itse.

– Yleensä kun lääkärin luo tullaan, ollaan huolissaan jostakin. Siksi minulle yleensä kerrotaan suoraan, mitä aineita käytetään, Kallio sanoo.

Kallion mielestä käyttäjä uskoo usein, etteivät sivuvaikutukset koskisi itseä. Aineiden vaikutukset, niin hyvät kuin huonotkin, vaihtelevat suuresti yksilöiden välillä. Lisäksi laittomilta markkinoilta ostettujen aineiden sisällöstä ei voi olla varma.

– Voi miettiä, kuinka fiksua on käyttää ainetta, jonka sivuvaikutuksiin tarvitaan avuksi toinen aine. Tämän sivuvaikutuksiin tarvitaan sitten kolmas aine, ja niin edespäin.

Kallio painottaa myös, että oikea testosteronikorvaushoito on täysin eri asia kuin itsehoito. Testosteronivajeen syy on aina tärkeä tutkia lääkärillä, eikä lähteä lääkitsemään sitä omin päin.

Testosteronipaketissa malarialääkettä

Suomalaiset käyttäjät hankkivat steroidinsa joko käsikaupalla tai ulkomaisista verkkokaupoista tilaamalla.

Arin mukaan myyjän löytää vaikka kuntosalilta tai tuttavien kautta. Hän itse ostaa aineensa salikaverilta, eikä ole koskaan tilannut verkosta mitään, sillä aineita on ollut hyvin lähipiirissä saatavilla. Aineet maksavat kuurilla noin 50–150 euroa kuukaudessa, riippuen mitä aineita pinotaan eli yhdistellään.

Poliisin mukaan Oulun alueella steroideja tulee vastaan satunnaisesti, yleensä muiden tehtävien yhteydessä. Esiintyvyys on pysynyt poliisin näkökulmasta melko tasaisena useita vuosia.

Poliisi kohtaa joskus väkivaltarikoksia, joihin steroidien haittavaikutukset liittyvät. Lisääntynyt aggressiivisuus voi korostua silloin, kun käyttää muita päihteitä.

Myös Ari koki erään kuurin aikana pinnan erityisen kireäksi ja tunnetilansa äkkipikaiseksi ja vihaiseksi, erityisesti kun joi vähääkään alkoholia. Hän on välttänyt kyseistä kolmen aineen yhdistelmää sen jälkeen.

Tullin haaviin jää dopingaineita rahtiliikenteessä sekä postin kautta. Vaikka dopingaineiden käyttö on laillista, on niiden tilaaminen laitonta. Ulkomailta saa tilata lääkeaineita vain virallisilta toimijoilta reseptiä vastaan.

"Pakettiin voi olla laitettu testosteronivalmisteen etiketti ja todellisuudessa pillerit ovat halpaa malarialääkettä." Hannu Sinkkonen Tullin valvontajohtaja

Tullin dopingaineiden takavarikot vähenivät huomattavasti koronan alettua. Koronan jälkeen sota on vaikeuttanut maahantuontia, sillä suurin osa dopingaineista on tuotu nimenomaan Venäjältä.

Trendi on myös ollut, että synteettisten steroidien määrä on vähentynyt ja kalliimpien testosteronin, kasvuhormonin ja istukkahormonin määrät ovat tullin tilastoissa kasvaneet.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen nostaa esiin myös netistä tilattujen dopingainelähetysten vaihtelevan sisällön.

– Usein aine ei ole sitä, mitä paketti sanoo. Pakettiin voi olla laitettu testosteronivalmisteen etiketti ja todellisuudessa pillerit ovat halpaa malarialääkettä.

Ulkonäköpaineet ajavat äärimmäisiin keinoihin

Eri asiantuntijat selittävät steroidien suosiota esimerkiksi yhteiskunnan yksilöllistymisellä ja ruumiillistumisella.

Myös urheilulääkäri Tapio Kallio arvioi, että taustalla ovat yhteiskunnan ulkonäköpaineet. Useat käyttäjät kärsivät vääristyneestä kehonkuvasta, minkä vuoksi kehoa ollaan valmiita muokkaamaan radikaaleinkin keinoin.

Dopinglinkin asiantuntija Joni Askola uskoo, että sosiaalisen median ulkonäköpaineilla on roolinsa steroidien suosiossa.

– Nuorten miesten someen vyöryy paljon videoita, joissa ihannoidaan menestymisen kulttuuria. Tähän kuuluu myös lihaksikas ja treenattu vartalo, jonka pitäisi olla hyvin kehittynyt jo parikymppisenä.

Toisinaan dopinglinkin neuvontaan ottaa yhteyttä myös alaikäisiä käyttäjiä. Tyypillisin steroidien aloittamisikä on kuitenkin noin 20.

Askola kertoo, että noin kolmannes käyttäjistä kokee steroideihin riippuvuutta, joka on sekä henkistä että fyysistä. Se tarkoittaa, että on huomattu haitat, mutta siltikään käyttöä ei pysty lopettamaan.

Ari ei ole enää parikymppinen, mutta häntäkin steroidien käyttöön motivoi halu näyttää paremmalta, isommalta ja tiukemmalta.

Arikin miettii, ylittävätkö aineiden hyödyt niiden haitat. Niin kauan kuin hän kokee hyödyt haittoja suuremmiksi, käyttö jatkuu.

– Kyllähän tähän jää koukkuun, kehitys ja olo tuntuu niin mahtavalta. Enkä varmaankaan aio koskaan lopettaa, jos ei ole pakko.