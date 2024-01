Antti Viitala kirjoittaa lauluja sujuvasti niin rakkaudesta kuin parisuhteen ongelmistakin. Kuva: Anssi Juntto

Se, että oululainen laulaja–lauluntekijä Antti Viitala on nimennyt yhtyeensä yksinkertaisesti Yhtyeeksi, ei suinkaan johdu mielikuvituksen puutteesta.

– Tässä puhuu kaveri, joka on keksinyt bändinimen The Blood Sausage Boys. Ajattelin, että olen tällä kertaa informatiivinen. On Viitala ja yhtye.