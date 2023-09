Oululainen perheyhtiö Antell on ostanut Keravalla toimivan lounasravintola Salpaparkin. Ravintola on ollut toiminnassa 15 vuoden ajan.

Yhtiön tiedotteessa kerrotaan, että Salpaparkki on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Keravan suosituimmista lounasravintoloista. Kauppa on ensimmäinen laatuaan pitkään aikaan, sillä Antell on kasvanut viime vuosina henkilöstöravintolakilpailutusten kautta yrityskauppojen sijaan.

Antellin uusi ravintola, Antell Salpaparkki, jatkaa entiseen malliin toimintaansa Autoliike Autosalvan tiloissa.

Antell on oululainen yritys, jolla on noin 60 lounas- ja henkilöstöravintolaa eri puolilla Suomea.