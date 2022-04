Oulu

Andrea Martín on soittanut pianoa kymmenisen vuotta. Kuva: Pekka Kallasaari

Oululainen Madetojan musiikkilukion opiskelija Andrea Martín teki vuosi sitten keväällä sävellystyöpajassa laulun Lähellä laitaa, joka on voittanut Pori Jazzin järjestämän Sävelaskel-kilpailun.

Kyseessä on ensimmäinen kappale, jonka Martín on säveltänyt ja sanoittanut. Se, että esikoisteos noteerattiin heti tällä tavalla on saanut hänet luonnollisesti hämilleen.

– Tuntuu tosi mukavalta, mutta kyllä se yllätti kovasti. En ajatellut, että siitä olisi tuohon. Toki ollaan paljon treenattu ja olen tehnyt paljon töitä. Voitto on antanut uskoa tehdä muitakin biisejä ja jatkaa sävellystyötä.

Martín työstää laulujaan yleensä musiikin kautta. Harmonia ja melodia ovat ykkösjuttuja, ja sanat löytävät lopulta paikkansa musiikin seasta, arkielämän tilanteista ja tunteista.

Lähellä laitaa kertoo hetkestä, jossa tietää toisen lähtevän, mutta ei uskalla itse lähteä.

– Sitä voi miettiä muissakin ihmissuhteissa kuin vain romanttisessa mielessä. Se kertoo suhteesta, jossa eletään lähellä laitaa. Tiedetään, että joku ihmissuhde on päättymässä, mutta on liian pelokas tuntemaan lopun tunnetta.

Vuodentakaisen sävellystyöpajan aiheena olivat värit. Niitä Martín kertoo yrittäneensä upottaa lauluun tehtävänannon mukaisesti.

– Se on aika rauhallinen ja herkkä. Tummansininen.

Musiikkiura toiveissa

Andrea Martín on käynyt pianotunneilla kymmenisen vuotta. Lapsena hän kokeili myös kanteleensoittoa.

– Musiikkiin on aina kannustettu kotona, ja piano on aina ollut minulle ykkössoitin: väline tuottaa ja tuntea musiikkia.

Martín kokee, että nimenomaan jazzmusiikki edustaa hänen tyylisuuntaansa pianistina.

– Soitan pääosin jazzbändeissä ja treenaan jazzmateriaalia. Se on ehkä eniten sydäntä lähellä oleva tyylisuunta. Se on niin rajaton ja monipuolinen suuntaus.

Martín kirjoittaa tänä keväänä ylioppilaaksi, ja hän on hakenut Helsingin Pop & Jazz -konservatorioon ja Oulun konservatorioon jatko-opintoihin.

– Pari vuotta sitten minulle selkeni, että haluan tehdä musiikin parissa töitä. Sekä Helsinki että Oulu kiinnostavat. Ne antavat kattavat jatko-opintomahdollisuudet.

Mukava haaste

Tällä hetkellä Andrea Martín työstää uusia biisejä kovalla vauhdilla, sillä Sävelaskel-kilpailun voitto tarjoaa hänelle mahdollisuuden esittää kappaleitaan tulevana kesänä Pori Jazzeilla.

– Tämä on tuntunut tosi mukavalta haasteelta. Tuntuu myös tosi etuoikeutetulta, että saa näin tavoitteellisesti tehdä musiikkia. Tuntuu, että biisit tulevat aika itsestään, kun pääsee flowhun. Niiden sovittaminen ja työstäminen loppuun asti vaatii kuitenkin aikaa.

Martín kasasi Lähellä laitaa -kappaletta varten Madetojan musiikkilukion tuttavistaan bändin. Aluksi hän lauloi itse, mutta luovutti mikrofonin lopulta hyvälle ystävälleen Reetta Uusimaalle.

– Reetta tulkitsi sitä niin sopivasti. En ylipäätään halua tehdä lauluja itselleni. Haluan, että joku toinen tulkitsee. En pidä itseäni laulajana.

Settilista elää vielä, mutta Martín on jo miettinyt, mistä aihioista hän aikoo työstää kappaleet valmiiksi kesän keikkaa varten.

– Jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, esitämme vain minun sävellyksiäni.

Andrea Martín 18 vuotta. Asuu Karjasillalla. Madetojan musiikkilukion abiturientti. Pääinstrumentti: piano. Harrastukset: liikunta ja ilma-akrobatia. Jazz-esikuva: Aili Ikonen.