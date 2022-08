Aada-Minea Hanhela ei odottanut voittavansa SM-mitalia poninsa Alina's Chenetin kanssa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulun Haukiputaalla asuvalla Aada-Minea Hanhelalla on tapana rynnätä suoraan koulusta kotipihansa hevostallille. 16-vuotias lukiolainen on kasvanut hevosten ja ponien ympäröimänä ja hypännyt niiden selkään jo pienenä.

– Kaikki vapaa-aika kuluu oikeastaan tallilla. Siellä on aina vilinää ja mukavaa, kun tallilla on ihmisiä ja kavereita. Ei tarvitse oikeastaan olla koskaan yksin siellä. Meidän talli on ihan kuin koti, Hanhela kertoo.