Oulukin tarvitsee ulkomaista älyä

Oulun yliopistoon liittyvässä jutunteossa saa jatkuvasti todeta, että oululainen tieto- ja viestintätekniikkaosaaminen on maailmalla ihan hyvässä maineessa. Yliopistolla on ollut vierailevina professoreina tärkeitä nimiä maailmalta. Tutkijoina puolestaan tuntuu olevan monia lahjakkaita ulkomailta tulleita ihmisiä, jotka vaikuttavat olevan tuikitärkeitä sille, että oululainen alan tutkimus myös pysyy kansainvälisesti noteerattuna. Onneksi näitä ihmisiä on saatu Ouluun.

Välillä näyttää siltä, että esimerkiksi tutkimusjulkaisujen tekijöistä entistä useampi ja yllättävänkin moni tulee ulkomailta.