Reilun kuukauden ikäisellä Siriuksella on energiaa niin kuin vain nuorella varsalla voi olla. Siriuksen äiti Sirutar ja Ratsurinteen tallimamma Satu Turkka seuraavat nuoren orin elämäniloa. Kuva: Jarmo Kontiainen Siruttaren varsa Sirius syntyi huhtikuussa. Ratsurinteellä kaikki synnytykset ovat menneet hyvin ja tammat on saatu tiineiksi helposti. Satu Turkka arvelee, että stressitön ja seesteinen elämä kotona kavereiden kanssa edesauttaa tässä. Kuva: Jarmo Kontiainen Sirius on ensimmäinen toisen polven turkkalainen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Turkan Sirius on melkoinen veijari. Reilun kuukauden ikäinen ori on niin kiinnostunut ihmisistä ja elämästä ja kaikesta, että neljävuotias emä Turkan Sirutar mahtaa jo vähän huokailla äitiyden raskautta.

Sirutar on myös Oulun Sanginsuussa toimivan Turkan Ratsurinteen tallin oma kasvatti, joten Sirius on ensimmäinen toisen polven turkkalainen. Tamman isä Silvolan Hemminki on SM-tason kouluori, ja Siriuksen isä taas on esteori Tosi-Romeo.

Poika on jo ketterä liikkeissään. Tosin laukkapyrähdyksen jarrutus ei aina toimi, ja onpa varsa kertaalleen ehtinyt mennä aidastakin läpi. Viikon ikäisenä varsa alkoi mussuttaa heinää, ja kauroja se on käynyt maistelemassa emon kupista.

– Sirius on meiltä ensimmäinen, jolla on myös ratsusukuinen emä. Varsa on oikeasti hieno: iso, hyväryhtinen ja liikkuu hyvin.

Sirius on kiva ja sosiaalinen, yrittäjä ja tallimamma Satu Turkka kehuu.

Turkan Ratsurinteellä kevät on varsojen aikaa Video: Jarmo Kontiainen

Sekä emästä että varsasta tulee kilpahevosia Turkan tyttärelle Liisa Sassi-Päkkilälle sekä ratsastuskoulun asiakkaille.

Mutta sitä ennen on vielä aikaa nauttia vauva-ajasta. Kesällä kaikki tammat ja varsat pääsevät isoon pihattolaumaan, ja emänsä rinnalla Sirius viihtyy vuodenvaihteeseen saakka. Ensi keväänä alkaa ajo-opetus.

– Meillä kaikki ratsut opetetaan ensin kärryille, jolloin ne tottuvat työntekoon ja liikkumiseen ihmisen kanssa. Koulutus ratsuksi alkaa kolmevuotiaana ja viisivuotiaana ne alkavat tehdä töitä. Liisa ratsuttaa kaikki sisälle, Turkka kuvailee.

Kotona yhä 19 omakasvattivarsaa

Ratsurinteellä on menossa jokakeväinen synnytyskausi. Kevään ja alkukesän aikana varsoja piti syntyä kuusi, mutta vastikään hankittu puolanponi Selma tarjosikin yllätyksen: sunnuntai-iltana syntyneen mustan orivarsan.

Viime vuonna varsoja syntyi viisi, toissa vuonna seitsemän.

– Omista hevosista siemennän tänä vuonna neljä tai viisi, Satu Turkka suunnittelee seuraavaa 11 kuukauden rupeamaa.

Satu Satu Turkan (oik). taluttama Katin Purjetar sai kuvassa vielä mahassa olevan varsansa maanantain ja tiistain välisenä yönä. Petra Nymanin (kesk.) taluttama Vekjatus ja Hanna Mikkolan taluttama Silverin Tähti varsovat kesäkuussa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Omien lisäksi siittolassa käy siemennettävänä ja synnyttämässä vieraita hevosia.

Kahdeksanvuotias suomenhevonen Turkan Ponnetar on tilan ensimmäinen oma kasvatti ja menestynyt sekä kasvattajakilpailuissa että esteradoilla.

– Täti-ihminen halusi varsan. Itse olen meillä eniten varsojen kanssa, kun ikää on 50+ eikä tarvitse enää itse tehdä lapsia, Turkka nauraa.

Kotona asuu edelleen 19 omakasvattivarsaa. Ensimmäistä kertaa tilan emäntä myi oman kasvattinsa vasta viime kesänä, sillä ensisijaisena tarkoituksena on tehdä varsoista laadukkaita ratsuja ratsastuskoulun asiakkaille.

– Parempiluonteisia työkavereita et saa kuin itse kasvattamalla.

Tunnin päästä syntymästä jo jalkeilla

”Nyt alkaa maito näyttää oikealta. Voi olla, että yöllä varsotaan”, piippaa viesti puhelimeen maanantai-iltapäivänä.

Vähän jälkeen puolenyön tulee seuraava tieto.

”Nyt näyttää, että kohta alkaa varsomaan.”

Operaatio on kokeneella Kati-tammalla nopea. Noin kymmenessä minuutissa tammavarsa on jo ihmettelemässä maailmaa. Emän peruja ovat iso valkoinen päämerkki, pitkät korvat ja kihara karva. Varsa on vaalea, mutta lopullista väriä ei vielä tiedä.

Emällä taas on hirmuinen nälkä, sillä iso vatsa on vienyt ruokahalun päiviksi. Nyt kuluu heinää.

Nimensä tulokas saa ensimmäisen viikon aikana. Todennäköisesti siinä on jotain emältä ja jotain isältä, Tosi-Romeolta.

Katso video Kati-tamman varsan ensimmäisistä hetkistä:

Katso vastasyntyneen varsan ensiaskeleet Video: Tinja Huoviala

– Tammoissa on paljon eroja. Kati on kaikkein huolehtivaisin ja hoitaa varsojaan tosi hyvin, pukkii turvalla tissille, että alahan mennä imemään. Poikkeuksetta Katin varsat ovat olleet hyväkäytöksisiä ja sosiaalisia, Turkka kertoo.

Emä nuolee varsaansa, jotta sen verenkiero vilkastuisi ja se nousisi huterille jaloilleen. Ihan ensimmäisellä yrityksellä se ei onnistu, mutta tunnin kuluttua syntymästä pitkät sääret alkavat jo kantaa.

Varsat saisi myytyä milloin vain

Alussa varsan elämä on syömistä, nukkumista ja vahvistumista. Koska säät suosivat, ulos se pääsee käymään jo ensimmäisenä päivänä.

Katin kisaura loppui aikanaan jalkavaivaan, joten sen tehtävänä on nyt tuottaa päteviä jälkeläisiä. Kuukauden päästä on edessä uusi siemennys. Jos tamma varsoo vuosittain, se ehtii välissä tehdä töitä jokusen kuukauden ennen siirtymistään seuraavalle mammalomalle.

– Kati tekee niin hienoja varsoja, että ne saisi myytyä milloin vain. Ne ovat rehellisiä ja luottavaisia työkavereita ja helppoja opettaa. Tästä tammasta tulee estehevonen, mutta kaikki, jotka itselle jäävät, tekevät myös ratsastuskoulun tunteja, Satu Turkka kertoo tulokkaan urasta.