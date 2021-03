Oulu

Antti Ruuttusen mukaan käytännössä 20 vuoteen ei kyläkeskusalueille, jossa asemakaavavelvoite on olemassa, ei ole pystytty rakentamaan oikein millään tavalla. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulujokivarren osayleiskaava-alueen kylät ovat yhdessä lähteneet Oulun kaupungin kanssa hakemaan ratkaisuja, joiden tavoitteena vuonna 2009 käynnistetyssä asemakaavoituksessa syntynyt umpikuja.

– Se on selvä tavoite ja tästä meillä kaikilla on yhteinen näkemys, mutta mikä on sitten lainsäädännön puitteissa sekä kaupunkikokonaisuuden ja resurssien näkökulmasta toteutettavissa, niin se vaatii tarkempia tarkasteluja, Oulun kaupungin yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen selventää.