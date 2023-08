Oulujoen vesi on ollut korkealla viime viikosta lähtien. Joen virtaaman on kuitenkin ollut tavanomaisen vaihteluvälin sisällä. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulujoen vesistöalueella on satanut heinäkuussa poikkeuksellisen paljon, kerrotaan energiayhtiö Fortumin tiedotteessa. Sadetta on tullut noin 150 millimetriä, mikä on selvästi heinäkuun tavanomaista sademäärää suurempi.

Sääennusteiden mukaan alueelle on tulossa lähiaikoina lisää sateita. Fortumin mukaan Oulujoen vesistössä olevissa voimalaitoksissa nähdään lähiviikkoina isoja juoksutuksia.