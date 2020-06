Arctic lake experiencen igluvene Kajaanin Kalkkisillan laiturissa.

Oulujärvellä voi pian yöpyä kesällä ja talvella kelluvassa iglussa. Uusi matkailuyritys Arctic Lake Experience Oy on tehnyt ensimmäisen investoinnin Aurora Hut igluveneeseen.

Arctic Lake Experience Oy on Oulujärvellä risteilytoimintaa harjoittavan Oulujärven Laiva-Osakeyhtiön sekä ohjelmapalveluista ja venekuljetuksia toteuttavan Luonnollisesti Oulujärvi Ky:n yhteisyritys.

Aurora Hut igluvene on veneeksi rekisteröity majoituskohde. Seitsemän neliön igluvene on varustettu parisängyllä, keittiöllä ja wc:llä. Vastaavia igluveneitä on useissa Lapin lomakohteissa, Kalajoella sekä Lomallo Oy:llä Vuokatissa.

Arctic Lake Experience -konseptin kansainvälinen koemarkkinointi on toteutettu jo vuoden vaihteessa 2019–2020 ja palvelu oli tarkoitus käynnistää jo keväällä, mutta koronaepidemia siirsi investoinnin kesään.

Vaikka kansainvälisen matkailun elpymisessä kuluu vielä aikaa uskovat yhtiön perustajat, että erikoiselle ja laadukkaalle majoitukselle on kysyntää.

Ensimmäinen igluvene on tuotu Kajaaniin ja se on väliaikaisesti Kajaanissa Kalkkisillan laiturissa, josta se siirretään heinäkuussa Oulujärvelle. Kesän aikana on tarkoitus testata igluvenettä eri kohteissa. Igluveneessä voi heinäkuussa majoittua mm. Ärjänsaaren rantamaisemissa.

Syys- ja talvikaudeksi igluvene sijoitetaan Oulujärven rannalle Niittyniemeen Luonnollisesti Oulujärvi Ky:n toimipisteen yhteyteen. Talvella iglussa voi yöpyä jään päällä ja nauttia aidosta arktisesta järvimaisemasta ilman valosaasteita.