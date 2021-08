Ouluhallissa avataan tiistaina uusi walk in -linja heille, jotka haluavat aikaistaa kakkosrokotustaan. Rokotteen saa ilman ajanvarausta. Ykkösrokotteesta pitää kuitenkin olla kahdeksan viikkoa.

Uusi walk in -linja on auki arkipäivisin kello 9–15 ja keskiviikkoisin hieman pitempään kello 9–17.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo, että uudelle linjalla tarjotaan vain Moderna-rokotetta. Kakkosrokotteeksi voi hänen mukaansa ottaa Modernaa, vaikka ykkösrokote olisikin ollut Pfizeria.

Tuhansia Moderna-rokotteita uhkaa mennä Oulussa vanhaksi, joten aikaistajille kakkosrokotteena tarjotaan nyt ainakin alkuvaiheessa sitä.

– Olemme THL:stä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) varmistaneet, että menettely on hyvä. Modernan suoja on yhtä hyvä kuin Pfizerillä. Ne molemmat ovat mRNA-rokotteita ja samantyyppisiä. Itse en ole osannut tehdä eroa niiden välillä.

Jos haluaa kakkosrokotteeksi Pfizerin, täytyy odottaa omaa kakkosrokotusaikaansa, sitä ei voi aikaistaa.

Tarjolla on runsaasti rokotteita

Walk in -linjalla on tarjolla runsaasti rokotteita. Mäkitalo arvioi, että niitä voi mennä päivittäin joitakin satoja.

– Jos enemmän ihmisiä tulee ottamaan ennakolta kakkosrokotteen, reagoimme siihen.

Rokotustahti on ykkösrokotteen osalta hiljentynyt Oulussa.

– Rokotuskattavuus on jo aika hyvä. Se on huonoin alle 20-vuotiailla, joita on rokotettu vähemmän aikaa ja ryhmä on muutenkin haasteellinen.