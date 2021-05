Ouluhallin laajennus on valmistunut, ja tilat otetaan käyttöön 31. toukokuuta. Hallista löytyy muun muassa 1 775 neliömetrin liikuntasali, jossa on joustoparketti ja istumapaikkoja 1 500 katsojalle. Kuva on helmikuulta.

Kuva: Linnea Ohtamaa