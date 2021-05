Ouluhallin maanantai on ollut vaihtelevainen. Kalevan lukijan mukaan rokotusjonoa oli jopa 100 metriä. Kaupungin terveysjohtajan saaman kyselyn mukaan päivän aikana on ollut myös huomattavan väljää. Kuva Ouluhallilta on otettu iltapäivällä puoli neljän aikaan.

Kuva: Pekka Peura