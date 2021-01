Ouluhallin työmaan koronaryppäässä on nyt 21 tartuntaa. Kuva: Linnea Ohtamaa

Koronavirus on jatkanut leviämistä Ouluhallin rakennustyömaalla. Keskiviikkoon aamupäivään mennessä tartuntoja on todettu 21, kun niitä maanantaina oli 12.

Työmaalla on noin 60 työntekijää, joista altistuneita on 40. Heidät testattiin viime viikolla ja he ovat olleet siitä saakka karanteenissa. Rakennusliike Peabin toimitusjohtajan Mika Katajiston tietojen mukaan kaikista viime viikon testeistä on saatu tulokset ja niistä 21 on ollut positiivisia ja 19 negatiivisia.