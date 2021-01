Oulussa sijaitsevan Ouluhallin rakennustyömaalla on todettu lisää koronatartuntoja. Ylen mukaan tartuntoja on löytynyt ainakin 12.

Kaleva uutisoi jo sunnuntaina, että työmaalla työskentelevän Peabin henkilöstöön kuuluvalla henkilöllä havaittiin ainakin yksi tartunta.

Havaitut 12 tartuntaa on todettu maanantaina puoleenpäivään mennessä. Karanteeniin on Ylen mukaan asetettu noin 40 henkilöä. Kaikkiaan rakennustyömaalla on noin 60 henkilöä. Kaikki rakennuksella työskentelevät on

Tartuntaketju oli Ylen mukaan saanut alkunsa, kun työmaalla työskentelevä henkilö oli altistunut koronavirukselle vapaa-aikanaan.

Kaikki testitulokset eivät ole vielä valmistuneet, joten positiivisten koronatestitulosten määrä voi vielä nousta.

Kaleva ei ole toistaiseksi tavoittanut Peabin edustajaa kommentoimaan asiaa.