Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu järjestävät ensi viikolla englannin kielisen verkkotapahtuman, jossa annetaan tietoja kaupungin palveluista ja käytännön vinkkejä elämään Oulussa. Oulu at Your Service -tapahtuma on tarkoitettu eritoten korkeakoulujen ulkomaalaisille opiskelijoille ja työntekijöilleen sekä heidän perheenjäsenilleen.

Tapahtumassa esitellään muun muassa Oulun talviharrastusmahdollisuuksia, sekä kerrotaan, mistä bussilippuja voi ostaa tai mistä voi vuokrata viljelypalstan. Lisäksi tapahtumassa esitellään maksutonta suomen kielen opiskelua ja kerrotaan työllistymisestä ja yrittäjyydestä.

– Tapahtuman myötä toivomme, että kansainväliset opiskelijat, tutkijat ja työntekijät perheineen saavat kokea osallisuutta ja tuntevat kuuluvansa Ouluun, uuteen kotikaupunkiinsa, Oulun yliopiston koulutuspalveluiden suunnittelija Angela Suorsa kertoo.

Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 20. tammikuuta kello 14–16.