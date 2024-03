Oulun kaupunki vuokraa viljelylaatikoita kaupunkilaisten käyttöön myös tulevana kesänä. Viljelylaatikoiden varaus alkaa keskiviikkona 20.3. kello 8 ja päättyy 15.5.

Kaupunkiviljelyalueet sijaitsevat keskustan läheisyydessä: Hollipuistossa, Salmelanpuistossa, Veturiaukiolla ja Reelinkiaukiolla. Viljelykausi on 29.5.–1.10.

Viljelylaatikoita on varattavissa yhteensä 107, joista kuusi on esteettömiä. Yhden laatikon varaushinta viljelykaudelle on 10 euroa.

Viljelylaatikot varataan Oulun kaupungin sähköisen varauspalvelun kautta. Varauspalveluun pääsee kaupunkiviljelyn nettisivun kautta.

Puurakenteiset laatikot toimitetaan paikalle multineen toukokuun lopussa viljelyporukoiden mukaan nimettynä. Viljelylaatikoiden kasvualusta parannetaan kauden alussa luonnonmukaisella lannoitteella höystetyllä puutarhamullalla.

Hollipuistoon kaupunki tuo kasteluveden, muissa paikoissa viljelijät vastaavat itse kasteluveden tuomisesta. Kaikilla viljelypaikoilla on biojäte- ja sekajäteastiat kauden ajan.

Oulun kaupunki kuljettaa laatikot ja mullat pois viljelykauden päätyttyä.