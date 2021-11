Oulun kaupunki on valinnut ns. kulttuurikumppanit eli solminut uudet määräaikaiset kumppanuussopimukset ammattimaisesti toimivien kulttuurialan yhteisöjen kanssa.

Kulttuurikumppanit saavat toimintaansa avustusta ja tuottavat kulttuurisisältöjä ja -tapahtumia kaikkien oululaisten ja lähialueiden asukkaiden käyttöön.

Sopimuskaudella 2022–2024 kumppaneina on 18 eri taiteenaloja edustavaa yhteisöä. Vuonna 2006 alkaneen sopimusjärjestelmän valinnat tehtiin nyt ensi kertaa julkisella avoimella haulla.

Arviointiryhmä, johon kuului Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden eri taiteenalojen ja kulttuurin asiantuntijoita, perusti työnsä hakijoiden ja hakemusten arviointiin sekä keskinäiseen vertailuun.

Päätöksen teki vt. kulttuurijohtaja Jouni Pääkkölä.

Kulttuurikumppaneita ovat: Flow ry, JoJo – Oulun Tanssin Keskus ry, Kulttuuriosuuskunta ILME, Mieskuoro Huutajat ry, Nukketeatteriyhdistys Akseli Klonk ry, Oulun elokuvakeskus ry, Oulun kirjailijaseura ry, Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry, Oulun musiikkivideofestivaalit ry, Oulun Sarjakuvaseura ry, Oulun taiteilijaseura 63 ry, Oulu Urban Culture ry, Pohjoinen valokuvakeskus ry, PROTO-Pohjois-Suomen muotoilijat ry, Soiva Siili Ay, TaikaBox ry, The Irish Music Society of Oulu ry ja Uleåborg Jazz Organisation ry /Oulu All Star Big Band.

Sopimustoiminnan katsotaan vahvistavan kulttuuritoimijoiden pitkäjänteistä omaa kehitystyötä sekä yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa.

Kulttuurikumppanien ajatellaan myös muodostavan laaja-alaisen asiantuntijoiden yhteistyöverkoston, jolla nähdään merkittävä rooli kaupungin taide- ja kulttuuritoiminnassa.