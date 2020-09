Kellon koulun on pitänyt tinkiä henkilöstömenoista tänä vuonna 25 000 euroa, rehtori Juha Heikkinen kertoo. Hän huomauttaa, että tunneista nipistäminen on opettajien palkasta pois. Luokanopettaja Minna Sarvela arvelee, että parempiakin säästökohteita löytyisi kuin henkilöstön ateriatuki. - Ruokailu on osa opettajien työtä, tässä opetetaan terveellistä ruokailukulttuuria, Sarvela muistuttaa.

Kuva: Jarmo Kontiainen