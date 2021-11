Kapellimestari Rumon Gamba ja Oulu Sinfonia harjoittelivat tulevan kolmen konsertin ohjelmaa viime maanantaina Madetojan salissa. Oulun konsertti on tänään torstaina. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kapellimestari Rumon Gamballa on takana ensimmäinen orkesteriharjoituspäivä Oulu Sinfonian kanssa. Edellisestä vierailusta on jo tovi. Viimeksi Gamba nousi Madetojan salin kapellimestarin korokkeelle helmikuussa 2020, mutta nyt tilanne on toinen.

Tuleva Oulu Sinfonian ylikapellimestari Gamba ottaa varaslähdön ensi vuoden alussa alkavaan kauteensa johtamalla konsertit sekä Oulussa, Ylivieskassa että Raahessa.