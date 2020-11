Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana 228 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Koko epidemian aikana maassa on havaittu tähän mennessä 19 647 tautitapausta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu tiistaihin tultaessa seitsemän uutta koronavirustartuntaa, joista neljä uutta tapausta todettiin Oulussa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu tähän mennessä yhteensä 566 tautitapausta. Oulussa on tähän mennessä todettu 420 tautitapausta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi uusi tapaus eilisen jälkeen. Myös Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi uusi tartunta. Kainuussa ei todettu uusia koronatartuntoja.

Oulun kaupunki kertoi maanantaina yhdestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolintapauksesta kaupungin alueella.

Kaupunki: Viisi uutta tartuntaa ja joukkoaltistumisia tietoon tiistaina

Oulun kaupunki antoi kello 17 jälkeen oman päivittäistiedotteensa tiistain koronatartunnoista. Kello 15 mennessä oli varmistunut viisi uutta tapausta.

THL:n ja kaupungin ilmoittamat päiväluvut eroavat toisistaan, sillä THL raportoi alueilta saamiaan tartuntatietoja pienellä viiveellä ja mukana voi olla tapauksia useilta päiviltä.

Oulussa on tiistain aikana tullut ilmi myös kaksi uutta joukkoaltistumista.

Toinen on tapahtunut Metsokankaan koululla ja karanteeniin on asetettu yhteensä 52 ihmistä.

Tiedotteen mukaan toinen koulualtistuminen selvisi loppuiltapäivästä. Se on tapahtunut OSAO:n Haukiputaan yksikön rakennuspuolen pienryhmässä.

– Alustavan tiedon mukaan alle 10 henkilöä asetetaan karanteeniin, tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi Oulun HopLop-sisäliikuntapuistossa on voinut altistua koronatartunnalle viikonvaihteessa sunnuntain 15.11. Tiloissa on liikkunut kello 17-19 aikaan henkilö, jolla on myöhemmin todettu koronavirustartunta.

Mainittuna aikana HopLopissa olleita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan hyvin lievienkin oireiden ilmaantuessa koronatestiin.

Testeissä käyty paljon: "Hyvä asia"

Kaupungin mukaan viime viikolla Oulun alueella otettiin 3100 koronanäytetestiä.

Tämän viikon maanantaina on otettu Oulun kaupungin testauspaikoilla yhteensä 838 testiä.

–Testeissä on siis käyty paljon, mikä on hyvä asia. Testaus toimii sujuvasti ajanvarauksella Oulussa. Muistutamme, että ajanvarauksella toimiva näytteenotto on tarkoitettu vain lieväoireisille potilaille. Vakavissa tai hoitoa ja tutkimusta vaativissa oireissa tulee hakeutua koronavastaanotolle. Voit hakeutua koronavastaanotolle myös silloin, jos olet epävarma hoidon tarpeestasi, tiedotteessa neuvotaan.

Testiin mennessä ja sieltä palattaessa tulee käyttää kasvomaskia ja koronatestin tulokset täytyy odottaa kotona.

17.11. kello 17.55: Päivitetty uutinen Oulun kaupungin päivittäisen tiedotteen tiedoilla tuoreista tartunnoista ja joukkoaltistumisista.