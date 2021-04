Tuoreet koronavirustartunnat pysyivät Oulussa tiistainakin maltillisella tasolla. Uusia päivän aikana tietoon tulleita tartuntoja raportoitiin kolme.

Karanteeniin määrättiin tänään 13 ihmistä. Uusia joukkoaltistumisia ei tullut tietoon.

Oulun kaupungin ilmaantuvuusluku 14 vuorokauden aikajaksolla tarkasteltuna on nyt 23,1 tartuntaa per 100 000 asukasta. Ilmaantuvuus on laskussa.

Sairaalahoidossa oli tänään Oulun kaupunginsairaalassa viisi koronapotilasta ja OYSissa niin ikään viisi potilasta.

Tällä viikolla Oulussa on jaossa noin 5 000 koronarokotetta. Koronarokotuksiin on pakollinen ajanvaraus.

Kaupungin mukaan myös tulevana lauantaina 10. huhtikuuta rokotetaan Ouluhallilla, jossa käytössä on AstraZenecan rokote.

Sitä seuraavana lauantaina eli 17.4. on rokotus mahdollisuus saada Ouluhallin lisäksi myös Haukiputaalla ja Kiimingissä. Myös tuolloin käytössä on näillä näkymin AstraZenecan valmiste.

Tällä viikolla Oulussa rokotetaan pääosin 70-vuotiaita ja sitä vanhempia henkilöitä. Ensimmäiset ajanvaraukset yli 68-vuotiaille käynnistyvät kuluvan viikon torstaina 8.4.

Riskiryhmiin kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotusajanvaraus on kaupungin tiedotteen mukaan toistaiseksi tauolla. Riskiryhmiin kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotukset jatkuvat, kun yli 70-vuotiaat on rokotettu.

Vähintään yhden annoksen koronarokotetta on nyt saanut 26 055 oululaista. Se on 12,5 prosenttia asukkaista.