Oulussa saavutettiin myös yksi virstanpylväs koronarokottamisessa, kun ikäihmisten joukkorokotukset alkoivat lauantaina Ouluhallissa. Tänään tehtiin 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokotuksia, ja ensimmäisen annoksen sai noin tuhat oululaista. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupungin alueella on lauantaina aikana tullut tietoon viisi tuoretta koronavirustartuntaa, kertoo kaupunki tiedotteessaan kello 16.30 aikaan.

– Oulu on edelleen kiihtymisvaiheessa. Tämän päivän tartunnoissa tartunnan lähteinä ovat olleet perhe, kotimaan matkailu, muu tietty lähde sekä yksi tuntemattomasta lähteestä oleva tartunta.

Lauantaina karanteeniin on asetettu 12 ihmistä. Uusia joukkoaltistumisia ei ole tullut ilmi.

Kaupunki varoittaa korona-altistumisen riskistä huoltoasema Oulun Baari Maikkulassa. Virukselle on voinut altistua siellä viime maanantain-keskiviikon eli 15.–17.2. välisenä aikana kello 11–12.

Paikalla mainittuina aikoina oleskelleiden on syytä tarkkailla oireita ja hakeutua koronatestiin hyvin matalalla kynnyksellä, kaupunki ohjeistaa.

THL raportoi keskipäivällä Ouluun 8 uutta tartuntaa. THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin ja niiden joukossa voi olla tartuntoja useammalta aiemmalta päivältä. Oulun kaupunki taas kertoo joka iltapäivä tuoreet päivän tartuntamäärät, minkä vuoksi THL:n ja kaupungin päivittäisluvut eroavat toisistaan.

Iäkkäiden joukkorokotukset alkoivat

Oulussa saavutettiin myös yksi virstanpylväs koronarokottamisessa, kun ikäihmisten joukkorokotukset alkoivat lauantaina Ouluhallissa. Tänään tehtiin 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokotuksia, ja ensimmäisen annoksen sai noin tuhat oululaista.

Rokotteita saivat myös 85-vuotiaan tai vanhemman henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat vähintään 70-vuotiaat henkilöt tai omaishoitajat.

Tällä hetkellä oululaisista on rokotettu ensimmäisellä annoksella 1,9 prosenttia eli 3 934 henkeä. Lauantain rokotteen saaneet noin tuhat henkeä eivät kaupungin mukaan vielä näy THL:n ylläpitämässä rokotetilastossa.

– Ikäihmisten joukkorokottamista jatketaan ensi viikolla. Silloin alkaa myös niiden alle 65–69-vuotiaden riskiryhmäläisten rokottaminen, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila, tiedotteessa kerrotaan.

Sairaalahoidon tarve on pysynyt edelleen maltillisena. Sekä OYSissa että kaupunginsairaalassa on molemmissa hoidossa alle viisi ihmistä koronan takia.

Oulun ilmaantuvuusluku on nyt reilut 33 tapausta per 100 000 asukasta. Testattuja kertyi viime viikolla 2 590 henkeä, ja positiivisten näytteiden osuus oli 0,6 prosenttia. Positiivisten osuus on ollut laskussa.