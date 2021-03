Arkistokuva Ouluhallin rokotustapahtumasta. Kuva: Pekka Peura

Oulussa on lauantain aikana kello 16 mennessä varmistunut kuusi uutta koronavirustartuntaa, eli tartuntamäärän kehitys näyttää pysyvän melko maltillisena.

Eilen perjantaina kaupunki raportoi päivätartuntoja kolme kappaletta. Kaikkiaan niitä on tällä viikolla Oulun kaupungin mukaan rekisteröity 31 tähän mennessä.

THL raportoi tänään aiemmin päivällä koko Pohjois-Suomeen vain kolme uutta tartuntaa, joista yksi oli Oulussa. THL:n päivittäisluvut sisältävät tartuntoja aiemmilta päiviltä, kun taas Oulun kaupunki raportoi päivän kuluessa tietoon tulleet tuoreet tartunnat. Tämän vuoksi THL:n ja kaupungin tartuntaluvut eroavat, mutta vastaavat toisiaan pidemmällä aikavälillä.

Karanteeniin on tänään Oulussa määrätty 22 henkilöä, joskin määrä voi vielä kasvaa.

Uusia joukkoaltistumisia virukselle ei ole tullut tietoon tänään.

Oulun kaupungin 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on laskussa ja on tänään 34,3 tapausta per 100 000 asukasta. Myös positiivisten näytteiden osuus testatuista on laskussa ja oli 0,7 prosenttia näytteistä.

Rokotettuja oululaisia nyt yli 21 500

Vähintään ensimmäisen annoksen koronarokotetta on nyt saanut reilut 21 500 oululaista, prosentteina 10,4 prosenttia kaupungin asukkaista. Tällä hetkellä Oulussa rokotetaan 70-vuotiaita ja sitä vanhempia henkilöitä.

Riskiryhmiin kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotusajanvaraus on toistaiseksi tauolla. Riskiryhmiin kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotukset jatkuvat, kun yli 70-vuotiaat on rokotettu, kaupunki tiedottaa.

Sairaalahoidon tarve on tällä hetkellä maltillista. Oulun kaupunginsairaalassa oli hoidossa kahdeksan koronapotilasta ja OYSissa alle viisi.

Oulu on ollut jo jonkin aikaa luokiteltuna epidemian toiseksi pahimmalle tasolle eli kiihtymisvaiheeseen.

Kaupunki toisti lauantaina toiveensa vastuullisesta käytöksestä lähestyvällä pääsiäisen ajan lomakaudella, joka muodostaa riskin epidemiatilanteen pahenemiselle.

– Väestöä kehotetaan samaan vastuulliseen käyttäytymiseen pääsiäislomilla kuin hiihtolomillakin, tiedotteessa sanotaan.