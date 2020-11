Oulun kaupunki raportoi sunnuntaina kolmesta uudesta varmistetusta koronatartunnasta sunnuntain aikana.

Tiedot poikkeavat THL:n ylläpitämän koronakartan tartuntamääristä, sillä THL raportoi eri puolilta maata tulevat tartuntatiedot viiveellä. THL ei myöskään raportoinut lauantaina tietoja järjestelmän häiriön takia. Häiriö on nyt jo korjattu.

Siten laitoksen koronakartta ilmoittaa Ouluun tänään yhteensä 15 uutta tapausta, jotka ovat pääosin perjantailta ja lauantailta, mahdollisesti myös edeltäviltä päiviltä, kaupungin tiedotteessa huomautetaan.

Useita uusia joukkoaltistumisia

Oulun epidemiatilanteeseen ei ole tullut oleellista muutosta, mutta kaupungissa on tullut ilmi useita uusia joukkoaltistumisia, joiden seurauksena on määrätty kymmeniä ihmisiä karanteeniin.

Jo lauantaina uutisoitu Oulun Lyseon lukion joukkoaltistus on johtanut noin 40 henkilön karanteeniin. Tapaukseen liittyen on lisäksi asetettu karanteeniin noin 30 henkilöä, jotka ovat osallistuneet harrastustoimintaan.

Sunnuntaina on tullut ilmi OSAO:lla kokkiopetuksessa palvelualojen yksikössä Oulussa viime viikolla tapahtunut joukkoaltistuminen. Sen selvitys on vielä kesken, kaupunki tiedottaa.

Oulun normaalikoulun lukiossa puolestaan on tullut ilmi jo viime viikolla tapahtunut joukkoaltistuminen. Sen myötä on asetettu karanteeniin noin 60 ihmistä koululta ja harrastustoiminnasta. Altistuminen on tapahtunut juuri ennen lukion siirtymistä etäopetukseen.

Kaupungin tehostetun palveluasumisen Jaarankartanon yksikössä Kiimingissä on puolestaan tapahtunut työntekijöiden ja asukkaiden joukkoaltistuminen.

Sen vuoksi viisi työntekijää on asetettu karanteeniin ja kaikki yksikön asukkaat on testattu.

– Lisäksi on siirrytty varotoimena työjärjestelyihin, joilla pyritään rajoittamaan jatkoaltistumiset, jos uusia tartuntoja työntekijöissä tai asukkaissa ilmenee. Kaikkiin omaisiin, joita asia koskee, on oltu yhteydessä, kaupungin koronatiedotteessa kerrotaan.

Monia tekijä voi viivyttää altistumisten ilmituloa

Altistumisten ilmitulon useiden päivien viiveitä on toisinaan ihmetelty.

Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kommentoi Kalevalle yleisellä tasolla, että tartuntaketjujen ja altistumisten jäljityksessä kyse on portaittain etenevästä prosessista, jossa väkisinkin kestää helposti useita päiviä, jopa viikon.

– Voisi antaa esimerkin, että on oltu vaikkapa töissä tai harrastamassa, saatu sen jälkeen oireita ja jääty sitten kotiin. Sitten on varattu aika testiin, käyty koronatestissa ja odotettu tulos. Me saamme sitten tiedon positiivisesta tuloksesta ja sen jälkeen voidaan alkaa selvittää altistumisia. Tässä koko prosessissa kestää päiviä, Mäkitalo sanoo.

Joskus viivettä voi tulla vielä lisää terveydenhuollon koneiston toiminnasta tai yksinkertaisesti esimerkiksi siitä, ettei ihminen vastaa jäljittäjien puheluun eikä häntä siksi tavoiteta niin nopeasti kuin olisi mahdollista.

– Meidän tavoitteemme on kontaktoida yhden vuorokauden aikana sekä tartunnan saanut että altistuneet, Mäkitalo kertoo.

OYSissa kuusi koronapotilasta, ilmaantuvuus lievässä laskussa

Sairaalahoidossa on nyt OYSisssa koronan vuoksi kuusi potilasta.

Kaupungin terveysjohdon mukaan Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on THL:n tietojen mukaan 38,7 tapausta per 100 000 asukasta, ja taudin ilmaantuvuus on lievässä laskussa.

Viime viikolla korkeimmat ilmaantuvuusluvut Pohjois-Pohjanmaalle olivat yli 41:n per 100 000 asukasta.

8.11. kello 20.38: Uutista päivitetty terveysjohtaja Jorma Mäkitalon kommenteilla.