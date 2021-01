Oulun kaupunki kertoo päivittäisessä tiedotteessaan, että uusia koronatartuntoja on sunnuntaina iltapäivään mennessä tullut tietoon 13 kappaletta.

Määrä on kaupungin mukaan viime päiviä hieman korkeampi ja samaa tasoa kuin päättyvän viikon alkupuolella.

Nyt raportoidut tartunnat ovat tapahtuneet muun muassa perhepiirissä ja työpaikoilla. Tuntemattomaksi tartuntalähde on jäänyt 15 prosentissa päivän tartunnoista.

Lisäksi ilmi on tullut kaksi uutta joukkoaltistusta, jotka koskevat yhteensä 51 ihmistä. Kaikkiaan sunnuntaina on asetettu karanteeniin 53 ihmistä. Kaupunki ei kerro mainituista joukkoaltistuksista tarkempia tietoja.

– Oulu on edelleen koronaviruksen leviämisvaiheessa, mutta lomakauden jälkeen tullut tartuntapiikki on kääntynyt laskuun, tiedotteessa kerrotaan.

Oulussa on tällä viikolla ilmennyt yhteensä 88 uutta tartuntaa. Se on noin neljänneksen vähemmän kuin viime viikolla.

Karanteeniin on asetettu tämän viikon aikana 262 ihmistä, mikä on noin puolet vähemmän kuin viime viikolla.

Päättyvällä viikolla on todettu viisi uutta joukkoaltistumista, mikä on puolet vähemmän kuin viime viikolla.

Kahden viikon ilmaantuvuuslukemat ovat tartuntojen kasvun taittumisesta huolimatta sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Oulussa edelleen korkealla: sairaanhoitopiirin alueen ilmaantuvuusluku on nyt 62,1 tartuntaa per 100 000 asukasta ja Oulun kaupungissa 107 tartuntaa per 100 000 asukasta.

Leviämisvaiheen yhtensä kriteerinä on tilanne, jossa ilmaantuvuus on kahden viikon jaksolla yli 18–50 tapausta per 100 000 asukasta.

Tartunnat ja karanteeniin asetettujen määrät laskivat

Oulussa on tällä viikolla ilmennyt yhteensä 88 uutta tartuntaa, mikä on noin neljänneksen vähemmän kuin viime viikolla. Karanteeniin on asetettu tämän viikon aikana 262 henkilöä, mikä on noin puolet vähemmän kuin viime viikolla. Tällä viikolla on todettu viisi uutta joukkoaltistumista, mikä on puolet vähemmän kuin viime viikolla.

OYSissa on nyt hoidossa alle viisi koronapotilasta. Lisäksi kaupunginsairaalassa hoidetaan kuutta koronaviruspotilasta. Sairaalahoidon tarve on kaupungin mukaan pysynyt tasaisena.

Kaupungin terveysjohto on ollut viime aikoina yhä huolissaan vähentyneestä innosta mennä testeihin. Myös tällä viikolla testauksessa on ollut hiljaista.

– Kaupunki korostaa, että lievissäkin oireissa on tärkeää hakeutua välittömästi testiin.

Oulun kaupungin näytteenottopisteet sijaitsevat Limingantullin näytteenottopisteellä ja koronavastaanotoilla.

Limingantullin näytteenottopiste on avoinna joka päivä, myös viikonloppuisin ja arkipyhinä. Viikonloppuisin ja arkipyhinä näytteenotosta Limingantullin näytteenottopisteellä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Lisäksi koronanäytteitä otetaan yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla ja työterveyshuolloissa.

Rokotukset jatkuvat hoivakodeissa

Kaupungin mukaan päättyvällä viikolla on saatu rokotettua Intiön ja Rajakylän hoivayksiköiden asukkaat ja henkilöstö. Lisäksi on aloitettu Hiirosenkodin hoivayksikön rokotuksia.

– Tulevalla viikolla jatketaan hoivakotien rokotuksia sekä aloitetaan rokotukset muissa ympärivuorokautista hoitoa ikäihmisille tarjoavissa laitoksissa sekä tehostetussa palveluasumisessa, tiedotteessa kerrotaan.

Samalla kaupunki pyytää myös asukkaita välttämään rokotusasioihin liittyviä suoria yhteydenottoja.

Toistaiseksi ei ole tietoa, milloin Oulussa päästään aloittamaan ikäryhmittäiset rokotukset. Alle 70-vuotiaille tarkoitettujen joukkorokotusten alkamisajankohta ei myöskään ole tiedossa. Joukkorokotusten suunnittelu on kaupungin mukaan käynnissä.

Oulu noudattaa kansallista rokotejärjestystä, ja sitä koskevaa tietoa voi lukea täältä .